¡ÖÊ¡²¬¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¸½Ìò¹â¹»À¸¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¤¦¤µ¤®¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÂçÅ·»È¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÃçÂ¼ÍªºÚ(17)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¤¦¤µ¤®¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤µ¤®¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¦¤µ¤®¼ª¤Î¤Ä¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á´¨¤¹¤®¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¤ä¤ó¡×¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤¦¤µ¤®¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡ÖÊ¡²¬¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤æ¤Ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçÂ¼¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£