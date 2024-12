◆「Eye Love You」岡本伸吾監督、受賞に喜び

【モデルプレス=2024/12/05】2024年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2024」が12月5日、都内にて開催された。ドラマ「Eye Love You」(TBS/1月期)が「Drama & Variety Of The Year」を受賞し、岡本伸吾監督が喜びを語った。ドラマやバラエティにおいてエンターテインメントを提供したアカウントに贈呈される「Drama & Variety Of The Year」を受賞した同作。この日登壇した岡本監督は、「この度はこのような素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。僕1人でできたとこではないので、 チームを代表して、スタッフ、キャスト、それから一緒に盛り上がっていただいたファンの皆さんに御礼申し上げます」とコメント。

◆「TikTok Awards Japan 2024」

さらに「ドラマ界隈は今、撮影の裏側や待ち時間とかを切り取って、コンテンツにして、それを皆さんにお届けするっていう機会が増えています。そうすると、素の魅力というんですかね、キャストさんとか、チームの空気感とか、そういうものが視聴者の方に伝わって、より親近感を持って作品を観ていただけるということなるんですよね」とし、「あと『Eye Love You』はチェ・ジョンヒョプさんという、当時はまだ日本で名前があまり知られていなかった韓国の素晴らしい俳優さんが出演しており、SNSなど、そういう機会で、彼の魅力とかをたくさん紹介できて、作品にもとてもプラスになったと思っています」と喜びを明かした。「TikTok Awards Japan 2024」では、TikTokで2024年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2024」の表彰を実施。また、2024年に活躍したクリエイターを表彰する『TikTok Creator Awards Japan 2024』も行われた。会場には、MCを務めたお笑いコンビ・おかずクラブ、 フリーアナウンサーの登坂淳一が登壇。ゲストプレゼンターとして俳優の賀来賢人が登場した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】