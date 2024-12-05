FANTASTICS、2枚目のミニアルバム2月に発売
本日12月5日にデビュー6周年を迎えたFANTASTICSが、2025年2月5日に自身2枚目となるミニアルバム『Dimensional Bridge』をリリースすることも決定した。
CDには、ボーカル八木勇征単独初主演となる映画『矢野くんの普通の日々』の主題歌「Yellow Yellow」や『第一生命 D.LEAGUE 24-25』テーマソング「SYNERGY」、そして本日解禁された、今作のリード曲「TOP OF THE GAME」を含む全6曲を収録。
さらに、今年7月に開催した＜FANTASTICS LIVE TOUR 2024 "INTERSTELLATIC FANTASTIC" -THE FINAL-＞の映像が収録された、FNATASTICS初の映像商品も同日リリースされることが決定。
本日ファンクラブ限定イベント＜FANTIME 〜祝6周年！ファンタちゃん生誕祭 in アリーナ〜＞を開催したFANTASTICS。イベント終了後にはYouTubeにて、映画『矢野くんの普通の日々』主題歌「Yellow Yellow」のMVも公開された。
リリース情報
2025.2.5 Release
Mini Album 「Dimensional Bridge」
▼商品情報
https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=49216
▼購
・Mini Album 「Dimensional Bridge」
https://FANTASTICS.lnk.to/DIBR_CD
・FANTASTICS LIVE TOUR 2024 "INTERSTELLATIC FANTASTIC" -THE FINAL-
https://FANTASTICS.lnk.to/IFTF_DB