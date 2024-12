本日12月5日にデビュー6周年を迎えたFANTASTICSが、2025年2月5日に自身2枚目となるミニアルバム『Dimensional Bridge』をリリースすることも決定した。CDには、ボーカル八木勇征単独初主演となる映画『矢野くんの普通の日々』の主題歌「Yellow Yellow」や『第一生命 D.LEAGUE 24-25』テーマソング「SYNERGY」、そして本日解禁された、今作のリード曲「TOP OF THE GAME」を含む全6曲を収録。

DVDには、宇宙を旅するSTARBOYSの次なる冒険を描いた「TOP OF THE GAME」と、旅の途中で立ち寄ったモーテルでそれぞれの時間を過ごす FANTASTICS の日常を描いた「Yellow Yellow」のMusic VideoとMVメイキングを収録。さらに、今年7月に開催した<FANTASTICS LIVE TOUR 2024 "INTERSTELLATIC FANTASTIC" -THE FINAL->の映像が収録された、FNATASTICS初の映像商品も同日リリースされることが決定。本日ファンクラブ限定イベント<FANTIME 〜祝6周年!ファンタちゃん生誕祭 in アリーナ〜>を開催したFANTASTICS。イベント終了後にはYouTubeにて、映画『矢野くんの普通の日々』主題歌「Yellow Yellow」のMVも公開された。