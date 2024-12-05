JasonAndrew、IKKI NOT DEADよりリリースの1stアルバム『STATEMENT』収録リード曲「Fake Smile」MV公開
JasonAndrewが12月4日、1stアルバム『STATEMENT』をリリースした。同作品収録曲よりリードシングル「Fake Smile」のミュージックビデオが公開となった。
◆ JasonAndrew 動画 / 画像
JasonAndrewは2025年2月より、アルバムリリースを記念したツアー＜JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025＞を開催する。同ツアーの出演バンドの詳細も一部公開となった。
■1stアルバム『STATEMENT』
レーベル：IKKI NOT DEAD
WAGE-1028 2750円(税込)
CD：全10曲収録
■＜JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025＞
w/ View From The Soyuz / waterweed / Good Grief / Thermostud
2月23日 名古屋 RAD SEVEN
w/ Launcher No.8 / DECASION / C−GATE / UNHOLY11 / ReVERSE BOYZ
2月24日 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
w/ InFix / Launcher No.8 / ReVERSE BOYZ / universe last a ward
3月20日 新宿 ANTIKNOCK
3月22日 柳ケ瀬 ants
w/ MARIO2BLOCK / Baby smoker / LABRET / Stellarleap / OwL / PRAY FOR ME
3月23日 新潟 CLUB RIVERST
w/ BACK TO BOYS / OwL / Unlax / Stellarleap
4月05日 仙台 BIRDLAND
4月06日 酒田 hope
4月18日 札幌 KLUB COUNTER ACTION
4月19日 苫小牧 ELLCUBE
4月28日 渋谷 THE GAME
5月18日 福岡 Queblick
5月31日 下北沢 SHELTER
関連リンク
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