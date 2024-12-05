JasonAndrewが12月4日、1stアルバム『STATEMENT』をリリースした。同作品収録曲よりリードシングル「Fake Smile」のミュージックビデオが公開となった。

◆ JasonAndrew 動画 / 画像

JasonAndrewは2025年2月より、アルバムリリースを記念したツアー＜JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025＞を開催する。同ツアーの出演バンドの詳細も一部公開となった。


■1stアルバム『STATEMENT』

2024年12月4日(水)リリース
レーベル：IKKI NOT DEAD
WAGE-1028　2750円(税込)
CD：全10曲収録


■＜JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025＞

2月15日　横浜 F.A.D
　w/ View From The Soyuz / waterweed / Good Grief / Thermostud
2月23日　名古屋 RAD SEVEN
　w/ Launcher No.8 / DECASION / C−GATE / UNHOLY11 / ReVERSE BOYZ
2月24日　大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
　w/ InFix / Launcher No.8 / ReVERSE BOYZ / universe last a ward
3月20日　新宿 ANTIKNOCK
3月22日　柳ケ瀬 ants
　w/ MARIO2BLOCK / Baby smoker / LABRET / Stellarleap / OwL / PRAY FOR ME
3月23日　新潟 CLUB RIVERST
　w/ BACK TO BOYS / OwL / Unlax / Stellarleap
4月05日　仙台 BIRDLAND
4月06日　酒田 hope
4月18日　札幌 KLUB COUNTER ACTION
4月19日　苫小牧 ELLCUBE
4月28日　渋谷 THE GAME
5月18日　福岡 Queblick
5月31日　下北沢 SHELTER


関連リンク

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