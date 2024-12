JasonAndrewが12月4日、1stアルバム『STATEMENT』をリリースした。同作品収録曲よりリードシングル「Fake Smile」のミュージックビデオが公開となった。JasonAndrewは2025年2月より、アルバムリリースを記念したツアー<JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025>を開催する。同ツアーの出演バンドの詳細も一部公開となった。

■<JasonAndrew presents STATEMENT TOUR 2025>



2月15日 横浜 F.A.Dw/ View From The Soyuz / waterweed / Good Grief / Thermostud2月23日 名古屋 RAD SEVENw/ Launcher No.8 / DECASION / C−GATE / UNHOLY11 / ReVERSE BOYZ2月24日 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAINw/ InFix / Launcher No.8 / ReVERSE BOYZ / universe last a ward3月20日 新宿 ANTIKNOCK3月22日 柳ケ瀬 antsw/ MARIO2BLOCK / Baby smoker / LABRET / Stellarleap / OwL / PRAY FOR ME3月23日 新潟 CLUB RIVERSTw/ BACK TO BOYS / OwL / Unlax / Stellarleap4月05日 仙台 BIRDLAND4月06日 酒田 hope4月18日 札幌 KLUB COUNTER ACTION4月19日 苫小牧 ELLCUBE4月28日 渋谷 THE GAME5月18日 福岡 Queblick5月31日 下北沢 SHELTER