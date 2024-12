◆豪華クリエイターが一挙集結

【モデルプレス=2024/12/05】2024年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2024」が5日、都内にて開催された。「TikTokトレンド大賞2024」の表彰が行われ、豪華クリエイターが集結した。本イベントでは「TikTok Creator Awards 2024」各部門の受賞者が一挙に集結。様々なモノでオムライスを作るオムライス系TikTokクリエイター・オムライス兄さんや美容アイテムの使ってみた動画などビューティー部門で若者の人気を集めるTikTokクリエイター・ハウスダスト、若い層からの支持を受け、現在ではTikTokとJリーグが組む施策のアンバサダーに就任しているウンパルンパなど多方面で活躍するクリエイターが受賞した。

◆「TikTok Awards Japan 2023」受賞一覧

◆「TikTokトレンド大賞2024」受賞一覧

◆「TikTok Awards Japan 2024」

Rising Creator of the Year:YASUOJAPAN/飯島康夫、こちゃにHigh Quality Content Creator of the Year:あきとんとんArtist of the Year:Creepy NutsTikTok for Good:サンカク相談室、Pick up trash SAMURAI ゴミ拾い侍International Creators of the Year:シェフヒロAnime fan creator of the Year:TheAnimeMenLIVE Creator of the Year:すみはねCreator of the Year:SATOYU(^↓^)OHIOBOSSPublic Sector Account of the Year【最優秀賞】:「なんかいいよね、葛飾」Public Sector Account of the Year【優秀賞】:「福島県浪江町&うけどん」「奈良県(観光プロモーション)」Public Sector Account of the Year【審査員特別賞】:「京都くりえいてぃ部」Entertainment Creator of the Year:そば湯Short Draama Creator of the Year:ネクストサウナDrama & Variety Of The Year:火曜ドラマ「Eye Love You」(TBS系/1月期)Anime of the Year:アニメ「僕のヒーローアカデミア」公式Beauty Creator of the Year:ハウスダストSports Creator of the Year:ウンパルンパFood Creator of the Year:オムライス兄さん大賞:「Giri Giri」KOMOREBIホットワード部門:しかのこのこのここしたんたんミュージック部門:「一目惚れ」舟津真翔特別賞:ショートドラマ「TikTok Awards Japan 2024」では、TikTokで2024年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2024」の表彰を実施。また、2024年に活躍したクリエイターを表彰する『TikTok Creator Awards Japan 2024』も行われた。会場には、MCを務めたお笑いコンビ・おかずクラブ、 フリーアナウンサーの登坂淳一が登壇。ゲストプレゼンターとして俳優の賀来賢人が登場した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】