2025年1月に迎える923形ドクターイエローの引退を記念した、「すみっコぐらし×ドクターイエロー」のコラボグッズ第3弾情報が到着! シールやポーチなど、可愛すぎるアイテムが目白押しだ。923形ドクターイエローの引退を記念した、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』とのコラボアイテム第3弾では計8アイテムがラインナップ。タオルハンカチ、クリアファイル、ミニポーチ、フレークシール、トレーディング織生地缶バッジ、トレーディングミニ巾着、スマホショルダー、シャカシャカキーホルダーが登場する。

ドクターイエローの運転席にしろくまやぺんぎん?、とんかつやねこ、とかげなどが搭乗している、正面フェイスデザインのシャカシャカキーホルダーはドクターイエロー内の『すみっコぐらし』キャラクターがゆらゆら揺れてとってもキュート。ドクターイエローの背中に乗っかったミニチャームが可愛いスマホショルダーはチャームとしても使えそうだ。また、同時に、コラボ第1弾・第2弾商品の中から、特に人気を博したてのりぬいぐるみ、でんしゃぬいぐるみ、ぬいぐるみポーチなどの再販も決定!前回、前々回に手に入れられなかった方、気になっていた方はこの機会にぜひチェックしてみよう。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.JR 東海承認済みJR 西日本商品化許諾済