ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米貿易収支（10月）
予想 -750.0億ドル 前回 -844.0億ドル
米新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想 21.4万件 前回 21.3万件
米失業保険継続受給者数（11/17 - 11/23）
予想 190.3万件 前回 190.7万件
カナダ国際商品貿易（10月）
予想 -11.2億カナダドル 前回 -12.6億カナダドル
6日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想 N/A 前回 52.0
2:00
グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席
2:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
石油輸出国機構（OPEC）プラス閣僚級会合
欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）
米主要企業決算
HP、ルルレモン・アスレティカ、ダラージェネラル
※予定は変更されることがあります。
米貿易収支（10月）
予想 -750.0億ドル 前回 -844.0億ドル
米新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想 21.4万件 前回 21.3万件
米失業保険継続受給者数（11/17 - 11/23）
予想 190.3万件 前回 190.7万件
カナダ国際商品貿易（10月）
予想 -11.2億カナダドル 前回 -12.6億カナダドル
6日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想 N/A 前回 52.0
2:00
グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席
2:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
石油輸出国機構（OPEC）プラス閣僚級会合
欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）
米主要企業決算
HP、ルルレモン・アスレティカ、ダラージェネラル
※予定は変更されることがあります。