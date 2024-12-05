22:30
米貿易収支（10月）
予想　-750.0億ドル　前回　-844.0億ドル

米新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想　21.4万件　前回　21.3万件


米失業保険継続受給者数（11/17 - 11/23）
予想　190.3万件　前回　190.7万件

カナダ国際商品貿易（10月）
予想　-11.2億カナダドル　前回　-12.6億カナダドル

6日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想　N/A　前回　52.0

2:00　
グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席

2:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）


石油輸出国機構（OPEC）プラス閣僚級会合
欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）

米主要企業決算
HP、ルルレモン・アスレティカ、ダラージェネラル

※予定は変更されることがあります。