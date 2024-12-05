½ÀÆ»¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¡¡¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¶»¤Ë£Ç£ÓÅìµþ¤Ø¡Ä£·Æü³«Ëë
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¡Ê£·¡¢£¸Æü¡¦ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÃË»Ò£·£³¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Ï¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¶»¤Ë¸ÞÎØ¸å½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ïº£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î£³£²ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤«¤éÌó£´¤«·î¡£Áá¤¯¤â¼ÂÁ©Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ£°ì¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡£Æüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ä¡¢¿È¶á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤ò·è°Õ¤·¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾ÝÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¡££¸·î£²£´Æü¤Ë¤Ï£³£³ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾ö¤ËÎ©¤Ä£Ç£ÓÅìµþ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡£