¡Ú£Í¡Ý£±¡ÛÏ¢ÇÆÁÀ¤¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤é£¹ÁÈ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÏÇÔÂà
¡¡·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤Î½à·è¾¡¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤£²£°²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤¬£±ËüÁÈ¤òÆÍÇË¡£²áµîºÇÂ¿¤Î£±Ëü£³£³£°ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£³£±ÁÈ¤«¤éÀ²¤ì¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î£¹ÁÈ¡£
¡¡¤³¤Î£¹ÁÈ¤ËÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£±ÁÈ¤ò²Ã¤¨¤¿£±£°ÁÈ¤ÇÁè¤¦·è¾¡Àï¤Ï¡¢£²£²Æü¤Ë³«ºÅ¡£·è¾¡¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£Á£Â£Ã¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬¤«¤é£±£°»þ£±£°Ê¬¤Þ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£