¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç°Ì´¤Îº¸ÏÓÉé½ý¡¡ÌµÇ°¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Ç¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¤ËÂ³¤¯£²¿ÍÌÜ¤Î½÷¸×Àï»Î¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â°Ì´¤Î½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Îà»ÐËå¥¿¥Ã¥°á¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡õÌù²¼¤á¤°¤ß¤¬»ý¤Ä£Ó£Ó£Ð£×Ç§Äê½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï½øÈ×¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¹½¤¨¤«¤é½³¤ê¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥é¥Õ»¦Ë¡¤ò¸ò¤¨¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÈÌù²¼¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃæÈ×¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¤·º¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼«¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÌá¤ê¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤âÏÓ¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢ÀïÆ®ÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£±ÂÐ£²¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¸É·³Ê³Æ®¤â¿ôÅªÉÔÍø¤òÊ¤¤»¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¸¶Çú¸Ç¤á¤ò¥¸¥ã¥¬¡¼¤ËÁ°Êý²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢µßµÞÂâ¤Î²¡¤¹¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬º¸¸ª¤ÎÃ¦±±¤Èº¸ÏÓ¤ÎÉé½ý¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²Ú¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î°Ì´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡£