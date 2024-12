◆FANTASTICS、2枚目ミニアルバム「Dimensional Bridge」リリース決定

【モデルプレス=2024/12/05】FANTASTICSが12月5日、ファンクラブイベント『FANTIME〜祝6周年!ファンタちゃん生誕祭inアリーナ〜』内で、ミニアルバム&DVD同時発売決定のほか、多数の情報解禁を行った。デビュー日である同日、ファンと共に6周年のアニバーサリーを祝い、2024年を振り返るとともに年末に控えるスペシャルライブ『FANTASTICS LIVE2024“FANTASTIC DISCO”』への意気込みを見せたFANTASTICS。本日、Music Videoが公開となった八木勇征単独初主演映画『矢野くんの普通の日々』主題歌『Yellow Yellow』を含むミニアルバム『Dimensional Bridge』と、今年夏に行われた『FANTASTICS LIVE TOUR2024“INTERSTELLATIC FANTASTIC”-THE FINAL-』のDVD&Blu-rayを2025年2月5日に同時発売することを発表した。

ミニアルバムのCDには、『矢野くんの普通の日々』の主題歌「Yellow Yellow』や『第一生命 D.LEAGUE 24-25』テーマソング『SYNERGY』、そして本日解禁された、今作のリード曲『TOP OF THE GAME』を含む全6曲を収録。DVDには、宇宙を旅するSTARBOYSの次なる冒険を描いた「TOP OF THE GAME」と、旅の途中で立ち寄ったモーテルでそれぞれの時間を過ごす FANTASTICS の日常を描いた「Yellow Yellow」のMusic VideoとMVメイキングが収録されている。さらに、佐藤大樹のファンクラブイベント『さとペディア編集会議大樹のトリセツを作ろうin東京』の開催も決定。2023年に開催して好評だったという『さとペディア編集会議』の第2弾もファンとともに“佐藤大樹”について話しながら、FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUBオリジナル『さとペディア(=大樹のトリセツ)』を更新する内容となっている。また、12月20日に発売されるFANTASTICS写真集のタイトル『DAY OFF』も発表。メンバーの「ひと夏の休暇」というテーマに合った爽やかな表紙が解禁された。加えて、12月26日と27日には発売記念イベントも開催予定。詳細は後日発表される。そして、冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS』全12本の傑作選が2025年1月7日25時59分から毎週放送されることも決定。新年からSEASON4を迎えるこのシリーズの歴史を振り返りつつ、楽しむことができる。『FANTIME〜祝6周年!ファンタちゃん生誕祭inアリーナ〜』では、大喜利企画やQ&Aでファンとの交流を深め、後半には華やかなパフォーマンスでファンを魅了した。イベント終了後にはYouTubeにて、八木勇征単独初主演映画「矢野くんの普通の日々」の主題歌「Yellow Yellow」のMusic Videoも公開された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】