石若駿率いるAnswer to Rememberのビルボードライブツアー、東京・横浜・大阪で開催

Answer to Remember(アンサー・トゥ・リメンバー)のビルボードライブツアーが、2025年1月より開催される。

石若駿率いるAnswer to Rememberのビルボードライブツアー

自らのルーツであるジャズをベースにしながらも、ジャンルを超えて数々のライブやセッション、レコーディングに引っ張りだこの実力派ドラマー・石若駿が率いるプロジェクト、Answer to Remember。

今回のライブツアーでは、2ndアルバム『Answer to Remember II』の共同プロデュースも担当した盟友・MELRAW(メルロウ)や、アニメーション映画『BLUE GIANT』で主人公・宮本大の演奏を担当したサックス奏者の馬場智章ら同世代の俊英メンバーに様々なゲストを加え、強靭なアンサンブルでステージを盛り上げる。

開催概要

Answer to Remember ビルボードライブツアー

■ビルボードライブ横浜(1日2回公演)

開催日：2025年1月22日(水)

時間：1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

会場住所：神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 KITANAKA BRICK&WHITE 1F

■ビルボードライブ東京(1日2回公演)

開催日：2025年2月18日(火)

時間：1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

会場住所：東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウン 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F

■ビルボードライブ大阪(1日2回公演)

開催日：2025年2月21日(金)

時間：1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

会場住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT B2F



＜チケット＞

発売日：

・2024年12月11日(水)正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)

・2024年12月17日(火)正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+／ぴあ)

■東京

・DXシートDuo \17,400円(ペア販売)

・Duoシート \16,300円(ペア販売)

・DXシートカウンター \8,700円

・S指定席 \7,600円

・R指定席 \6,500円

・カジュアルシート \6,000円(1ドリンク付)

■横浜

・DXシートカウンター \7,600円

・S指定席 \7,600円

・R指定席 \6,500円

・カジュアルセンターシート \7,100円(1ドリンク付)

・カジュアルサイドシート \6,000円(1ドリンク付)

■大阪

・BOXシート \16,300円(ペア販売)

・S指定席 \7,600円

・R指定席 \6,500円

・カジュアルシート \6,000円(1ドリンク付)



＜メンバー＞

石若 駿(ds)

MELRAW(sax)

佐瀬悠輔(tp)

中島朱葉(sax)

馬場智章(sax)※東京・大阪のみ

海堀弘太(key)

若井優也(pf)

Marty Holoubek(b)

Taikimen(perc)

ゲスト：後日発表

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