アラブ諸国の駐中国使節が福建省を訪問、海のシルクロード文化を体感
1日、福建省泉州市で泉州海外交通史博物館を見学するアラブ諸国の駐中国使節団。（福州＝新華社記者/魏培全）
【新華社福州12月5日】アラブ諸国の駐中国使節19人が11月29日から12月3日、中国福建省のアモイ、泉州、福州3市を訪問した。一行は「海のシルクロード」文化の歴史の足跡や奥深さを体験し、「21世紀海上シルクロード」核心エリア建設の活気を感じ取った。
福建省は古代の海のシルクロードにおける東の起点の一つであり、21世紀海上シルクロードの核心エリアとなる。
11月30日、中国のバス車両メーカー、廈門金竜汽車集団傘下の廈門金竜連合汽車工業で、スマート運転バス「阿波竜（アポロン）」に体験乗車するアラブ諸国の駐中国使節ら。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、福建省泉州市の無形文化遺産館で、同市の無形文化遺産「粧糕人」（しんこ細工）制作技術について理解を深めるアラブ諸国の駐中国使節ら。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、福建省泉州市の無形文化遺産館で泉州木雕（木彫工芸）を撮影するアラブ諸国の駐中国使節ら。（福州＝新華社記者/魏培全）
3日、福建省福州市の有名観光スポット、三坊七巷（さんぼうしちこう）を見学するアラブ諸国の駐中国使節団。（福州＝新華社記者/魏培全）