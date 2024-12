水信「バナナヴィクトリアケーキ」

年末年始の帰省土産はいつもとは違う、新発売のスイーツを選んでみてはいかがでしょうか。2024年に横浜で発売された、おすすめスイーツ情報をまとめて紹介!(画像は全て提供)横浜の老舗果物店・水信は、1915年にバナナの加工卸問屋からスタートしたことから、バナナにかける特別な思いがあります。その水信が、開発に2年半もの歳月をかけた新商品「バナナヴィクトリアケーキ」を2024年11月から発売。

フフナーゲル「Puffangel(パフェンジェル)」

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店「S.Weil ラングドシャ缶」

鎌倉紅谷「ポケットブラウニー」

レ・ザンジュ「カマクラータ」

霧笛楼「横濱煉瓦プリン&ラズベリーソース」

バニラビーンズ「ショーコラと楽しむコーヒーギフト」

一般的にはイチゴやラズベリーのジャムをスポンジでサンドするヴィクトリアケーキですが、そこは水信らしく、生地にも自家製ジャムにもエクアドル産バナナを使用。甘味の中に爽やかな酸味を感じる、大人のスイーツです。賞味期限は製造日から7日間。冷蔵庫で2〜3日間寝かせると、スポンジとクリームとがよりなじんで、熟成した味わいに。紅茶と合わせるのがおすすめ。販売場所:水信ブルック&ファクトリー、水信フルーツパーラー、横浜水信 横浜ジョイナス本店、横浜水信 大船ルミネウィング店、横浜水信オンラインショップ横浜赤レンガ倉庫に店舗を構えるスイーツブランド「フフナーゲル」。看板商品は要冷蔵のバターサンドです。2024年10月に発売されたバターシルククッキー「パフェンジェル」はブランド初の常温保存のお菓子です。生地には44%ものバターを使用。開港当時、横浜港からの輸出が盛んだった「絹」を表現した液体シルクを配合しています。生地そのものの甘さは控え、粉糖をたっぷりとまぶしてあります。サクサク、ほろほろの溶けるような食感で、バターの風味たっぷりのリッチな味わい。11月11日〜2025年1月9日まで「パフェンジェル “Holiday Season 限定カラー”」も発売。販売場所:直営店(横浜赤レンガ倉庫 2号館1階)、オンラインショップ、羽田スタースイーツ(羽田空港第1ターミナル2階、2025年1月9日までの期間限定)2024年3月にオープンした、ホテルニューグランド直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND(エスワイル バイ ホテルニューグランド)」。2024年12月1日に横浜高島屋店がオープンするのを機に、新商品が続々と誕生!その1つが「S.Weil ラングドシャ缶」。手間をかけて薄くカリッとした食感に仕上げた、バター風味のラングドシャです。ジャムをサンドするのもおすすめだそう。販売場所:S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店鎌倉銘菓「クルミッ子」でおなじみの鎌倉紅谷の新商品「ポケットブラウニー」は2024年9月に発売。「あなたのそばにある 幸せなひとやすみ」をコンセプトとした、個包装の焼菓子です。カカオ分66%のベルギー産ダークチョコレートを使用した生地に、伊予柑のコンフィ、クルミ、チョコチップを合わせた、ほろほろっとした軽やかな食感が特徴。販売場所:鎌倉紅谷 直営店舗、鎌倉紅谷 公式オンラインショップ(朝9:00入荷)ハーバーでおなじみ「ありあけ」が展開するブランド「レ・ザンジュ」から、2024年11月にミルク饅頭「カマクラータ」が新登場。ネーミングは、「鎌倉」と、フランス語でミルクを意味する「lait」、あなたを意味する「ta」、輝きを意味する「Clarté」を組み合わせた造語です。ひと口頬張ると、芳醇(ほうじゅん)なミルクの風味が口いっぱいに広がります。素朴でありながら、奥深い味わいが印象的。販売場所:レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店ほか直営店、オンラインショップ霧笛楼の人気商品「横濱煉瓦」に使われているオリジナルブレンドのピュアなチョコレートを使用した、ほのかに洋酒が香る大人のための「横濱煉瓦プリン&ラズベリーソース」。2024年9月に発売となった、期間限定商品です。付属のラズベリーソースをかけて爽やかな酸味を加えたり、冷凍してフローズンデザートとして楽しんだり、好みに応じて楽しめます。販売場所:元町仏蘭西菓子店ほか直営店、オンラインショップ自社工房で一貫して、カカオ豆からチョコレートを製造する、横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS(バニラビーンズ)」。看板商品の生チョコサンド「ショーコラ」と、「ショーコラ」との相性を追求したドリップコーヒーをセットにしたギフトが2024年11月に登場しました。コーヒーは「高根珈琲」を運営するアライドコーヒーロースターズ株式会社との共同開発により誕生。ショーコラの定番フレーバー「マイルドカカオ」「リッチミルク」との相性を追求し、インドネシア産、グアテマラ産、ブラジル産の豆をじっくり低温で焙煎、深みのある苦味が味わえます。実店舗では、好きなショーコラと組み合わせて、箱詰めしてもらえます。販売場所:バニラビーンズみなとみらい本店ほか直営店、オンラインショップ(文:田辺 紫(横浜ガイド))