フェラーリのF1カーや伝説的ドライバーがレゴ ブロックに!?完全に大人向けに振り切ったセットが登場！

レゴブロックといえば子ども向けというイメージが強いですが、近年では大人向けのレゴセットが続々と登場しています。大人レゴはモチーフの精巧な再現度が魅力で、完成後はインテリアとしても楽しめる点が特徴。

また、専用の工具が不要で気軽に組み立てられるので、手軽に趣味として始められるのも人気の理由です。

▲「レゴ テクニック Ferrari SF-24 F1 Car」

今回、レゴジャパンから新たに登場するのは、レーシングモデルとコラボレーションした注目のセットです。フェラーリのF1マシンを精巧に再現した「レゴ テクニック Ferrari SF-24 F1 Car」(3万2980円)と、伝説のドライバー、ナイジェル・マンセルと彼の愛車「Williams Racing FW14B」をセットにした「レゴ アイコン Williams Racing FW14B & Nigel Mansell」(1万2480円)の2種類。どちらも2025年3月1日より一般販売が予定されています。

「レゴ テクニック Ferrari SF-24 F1 Car」は、F1の歴史において1950年の世界選手権開始以来、全シーズンに参戦している最も有名なF1チーム、「Scuderia Ferrari F1 Team」の象徴ともいえる真っ赤なレーシングカーを忠実に組み立てられるレゴセットです。

その鮮やかなカラーリングと精巧なディテールが、F1ファンやレゴ愛好家にとって魅力的な一品となっています。

「レゴ テクニック Ferrari SF-24 F1 Car」は、細部へのこだわりが随所に光ります。オープニングDRS(ドラッグリダクションシステム)や、“Pirelli”のロゴが入ったスリックタイヤ、さらには回転するMGU-H(モータージェネレーターユニット・ヒート)を搭載したV6エンジンなど、実車を忠実に再現。

また、フロント&バック・サスペンションや2速ギアボックスといった本格的な機能も備え、組み立てながらマシンのメカニズムを詳しく学ぶことができます。

「レゴ テクニック Ferrari SF-24 F1 Car」は、1361ピースものパーツで構成されており、組み立ての過程をじっくりと楽しむことができます。

完成後のサイズは高さ約13cm、長さ約61cm、幅約24cmと存在感たっぷり。組み立てる楽しみと、完成後の満足感の両方を味わえるセットです。

▲「レゴ アイコン Williams Racing FW14B & Nigel Mansell」

「レゴ アイコン Williams Racing FW14B & Nigel Mansell」は、1992年のF1世界選手権で圧倒的な速さを誇り、数々の記録を打ち立てた伝説のマシン「Williams Racing FW14B」と、その栄光を共にしたドライバー、ナイジェル・マンセルを忠実に再現したレゴセットです。

「レゴ アイコン Williams Racing FW14B & Nigel Mansell」には、ナイジェル・マンセルを乗せることができる表彰台型の専用スタンドも付属。マシン本体にはステアリング機能や“Goodyear”のロゴ入りスリックタイヤ、さらにエンジンまで細部にこだわったリアルな作り込みが施されています。

ピース数は799個で、完成後のサイズはおよそ高さ7×長さ31×幅15cmと、程よいボリューム感で飾る楽しみも味わえます。

2つの新製品についての先行予約の詳細は、公式WebサイトやSNSで今後発信される予定です。大人向けのレゴで、作る喜びと飾る楽しみを久しぶりに体験してみませんか?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

>> レゴジャパン

<文/&GP>

