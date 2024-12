【NEXZ（ネクスジ）】のプロフィールを徹底調査！メンバーは何人？韓国人はいるの？

「NEXZ(ネクスジ)」とは、JYPエンターテインメントから2024年5月にデビューをした、日本の7人組アイドルグループです。

グループ名の「NEXZ」は、「Next Z(G)eneration」が由来です。「Nizi Project」から生まれたため“N” と “Z” を冠し、次世代を担うメンバーが、新しい音楽とパフォーマンスを届けることで、新時代(Generation)を切り開いていくという意味が込められています。

ファンネームは「NEX2Y(ネクスティ)」です。「アナタのそばに」を意味する「NEXT TO(2) YOU(Y)」と、「いつもNEXZを支えてくれているファンへの感謝と、ファンの方々の心に寄り添い共に歩んでいく」という意味が込められているそうですよ。

Topic オーディション番組「Nizi Project Season 2」とは?

「Nizi Project Season 2」とは、2023年7月から12月まで放送されたソニーミュージックとJYPエンターテインメントの日韓合同オーディション番組です。

「Nizi Project Season 1」では、今大活躍中のガールズグループ「NiziU」を輩出したことでも知られています!

通称「虹プロ2」と呼ばれるこのオーディションは、日本だけではなくソウルやニューヨーク、ロサンゼルスの各地域で予選を開催。1万人を超える応募者の応募者のなかから地区予選を勝ち抜いた20名が日本合宿への参加資格を獲得しました。

そして、韓国合宿では「個人レベル審査」「チーム審査1」「チーム審査2」「最終審査」という4つの審査が準備されており、個人評価で2度最下位になった参加者は脱落というルールが追加。

今まで以上の緊張とプレッシャーが参加者たちを襲いました。

その後のファイナルステージに進出したのは9名。ファイナルステージの審査員は、「Nizi Project」の総合プロデューサーであるJYPエンタテインメント代表・J.Y. Park、そして「Stray Kids」のバンチャン、チャンビン、ハンの3人からなるプロデューサーユニット「3RACHA」が務め、デビューする7人が選ばれました。

Topic 韓国人はいるの…?

メンバーのSO GEONは韓国国籍です。

応募条件のなかには、国籍は不問とされていましたが、少しでも日本語でコミュニケーションが取れることが条件の1つとなっていました。

Topic 2024年8月に待望の日本デビュー!

2024年5月20日(月)に、Korea 1st Single Album『Ride the Vibe』で グローバルデビューを果たしたNEXZ。

2024年8月21日(水)に、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で待望の 日本デビューも果たしました!