¿¹¹áÀ¡¡õ»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë½éÄ©Àï¡ª¿¹¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê36¡Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê35¡Ë¡¢¿¿ÈôÀ»¡Ê48¡Ë¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡Ê28¡Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê29¡Ë¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡Ê43¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Lemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¾ð»ö¤È»ö¾ð¡×¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÈë¤á¤¿¡È¾ð»ö¤È»ö¾ð¡É¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦Îø°¦·²Áü·à¡£
ÁÒ²Ê¤ÏÆ±ºî¤Ç°¦Î¤¼Ó¤È±ÑÎ¤²Ú¤ÎÁÐ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö»ä¡¢°ì¿Í¤ÇÆóÌò±é¤¸¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ËÆóÌò¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢2ÇÜ¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»£±ÆÊýË¡¤âÆÈ¼«¤Ç¡£Ãæ¿´Àþ¤«¤é½Ð¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹¤Ï¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë½éÄ©Àï¡£¿¹¤Ï¶â»Ò¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¡£¶â»Ò¤«¤é¤â¡ÖÅÙ¶»¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÎÏÃ¤ò¹ç´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤·¤¿¡£´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»ûÀ¾¤âËÜºî¤Ç½é¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¡£Áê¼êÌò¤Ï¿¿Èô¤À¤Ã¤¿¡£»ûÀ¾¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë²óÅú¡£¡Ö´°Á´¤Ë¡Ê¿¿Èô¤Ë¡Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ïµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ä¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¡¢ÁÒ²Ê¤«¤é¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Ê´Å¤«¤Ã¤¿¡Ë¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤±¤º¡£»ûÀ¾¤ÏÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¾È¤ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£