◆「TikTokトレンド大賞2024」が決定

【モデルプレス=2024/12/05】2024年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2024」が5日、都内にて開催され「TikTokトレンド大賞2024」の表彰が行われた。2024年の大賞に選ばれたのは、オルタナティブヒップホップユニット・KOMOREBIが歌う「Giri Giri」。「ギリハッピー」というキャッチーなフレーズにあわせた「ギリハピダンス」がバズり、楽曲の総再生回数は23億回を突破。日常のギリギリな瞬間を前向きに表現した動画が若い世代を中心に、多くのユーザーの共感を呼んだ。

◆「TikTokトレンド大賞2024」受賞一覧

◆「TikTok Awards Japan 2024」受賞クリエイター一覧

◆「TikTok Awards Japan 2024」

ホットワード部門に選ばれたのは「しかのこのこのここしたんたん」。アニメ『しかのこのこのここしたんたん』の公式アカウントが投稿した【OPテーマイントロ耐久】の音源を使用した振り付け動画が急速に広まり、リズミカルで耳に残るメロディがTikTokで20億回再生されるなど大きな話題に。音源を使用したダンス動画はK-POPアイドルも投稿し、その話題ぶりがうかがえた。ミュージック部門には、シンガーソングライター・舟津真翔が歌う「一目惚れ」が選出。恋愛の初々しい感情を歌った弾き語りスタイルの楽曲で、TikTokでは歌ってみた動画や歌詞の心情に共感するコメントが多く寄せられた。また、シンプルで真似しやすい歌詞動画や振り付けチャレンジに多くのユーザーが参加し、TikTok内で盛り上がりを見せた。特別賞は昨今急増している「ショートドラマ」。縦型の特徴を捉えた編集技術や映像表現を駆使しながら、短い時間で感動や笑いを届ける新たなエンターテインメントが話題になった。この日は、縦型ショートドラマを作り続け、再生数、フォロワー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中でトップクラスを誇るクリエイター集団【ごっこ倶楽部】が登壇した。大賞:「Giri Giri」KOMOREBIホットワード部門:しかのこのこのここしたんたんミュージック部門:「一目惚れ」舟津真翔特別賞:ショートドラマRising Creator of the Year:YASUOJAPAN/飯島康夫、こちゃにHigh Quality Content Creator of the Year:あきとんとんArtist of the Year:Creepy NutsTikTok for Good:サンカク相談室、Pick up trash SAMURAI ゴミ拾い侍International Creators of the Year:シェフヒロAnime fan creator of the Year:TheAnimeMenLIVE Creator of the Year:すみはねCreator of the Year:SATOYU(^↓^)OHIOBOSS「TikTok Awards Japan 2024」では、TikTokで2024年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2024」の表彰を実施。また、2024年に活躍したクリエイターを表彰する『TikTok Creator Awards Japan 2024』も行われた。会場には、MCを務めたお笑いコンビ・おかずクラブ、 フリーアナウンサーの登坂淳一が登壇。ゲストプレゼンターとして俳優の賀来賢人が登場した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】