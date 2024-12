1本でシャンプー＆トリートメントが完結！フレイズ「ハーバルクリームシャンプー」

フレイズは、オンラインショッピングサイト「メルチェコレクション」にて、「ハーバルクリームシャンプー」を2024年12月2日にリニューアル販売。

フレイズ「ハーバルクリームシャンプー」

フレイズは、オンラインショッピングサイト「メルチェコレクション」にて、「ハーバルクリームシャンプー」を2024年12月2日にリニューアル販売しました。

この製品は、高濃度酸素オイルと10種類のハーブを配合し、髪と頭皮を健やかに保つために開発されました。

■リニューアルコンセプト

バスルームでのひとときが、特別なリラックスタイムとなるように、ハーバルクリームシャンプーは華やかな香りと効果的な成分で、髪と頭皮を健やかに整えます。

新しいデザインとともに、自分を大切にする時間を楽しめます。

■商品概要

「ハーバルクリームシャンプー」は、忙しい毎日を過ごす皆様に、シンプルで効果的なヘアケアを提供することを目指した製品です。

シャンプーとトリートメントの機能を1本で兼ね備え、髪と頭皮に優しく、健やかな状態を維持します。

・ハーバルクリームシャンプーサンプルボトル30ml 500円(税込)

https://merce-online.jp/products/detail/295

・ハーバルクリームシャンプー200ml 定価8,250円(税込)

https://merce-online.jp/products/detail/91

・ハーバルクリームシャンプー380ml 定価12,650円(税込)

https://merce-online.jp/products/detail/456

クリームシャンプー380ml商品写真

■主な成分と特徴

・高濃度酸素オイル:頭皮環境を整え、健やかな髪の成長をサポート。

・カレンデュラなどのハーブ:頭皮を穏やかにケアし、乾燥を防ぎ、健やかな状態を保ちます。

・セラミド、フィトスフィンゴシン、コレステロール:髪に潤いを与え、ダメージを補修し、ツヤとコシをもたらします。

・シア脂、アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)、アボカド油:髪に潤いを与え、乾燥を防ぎます。

・加水分解ケラチン(羊毛):髪のダメージを修復し、強度を高めます。

■特長

シンプルなケアで美しい髪へ:シャンプーとトリートメントが1本で完結し、忙しい方でも手軽にヘアケアが可能です。

自然由来の成分でサポート:厳選された自然由来成分が髪と頭皮をやさしくケアし、健やかな髪へと導きます。

■発売日と購入方法

「ハーバルクリームシャンプー」は、2024年12月2日より、同社公式オンラインショップ「メルチェコレクション」にて販売中です。

