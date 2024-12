VTuber「天鬼ぷるる」＆ストリーマー「こく兄」登壇！SEMICON Japan「SEMICON Japan 2024 eスポーツステージ」

SEMICON Japanは、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーした、エレクトロニクス製造の国際展示会です。

SEMICON Japan「SEMICON Japan 2024 eスポーツステージ」

今回、株式会社PACkage(以下、「PACkage」)は、SEMICON Japan 2024 特別企画の一環として半導体とeスポーツの未来を考えるプロジェクトイベントを共催にて開催することになりました。

GPU、超高精細ディスプレイ、そしてVisionProなど、ハードウェアの進化が大きな影響を与えるゲーム体験。

その中心にあるのが「半導体」です。

このセミナーでは、半導体とゲームの関係性や、半導体技術がゲームの未来をどのように形作るのかを体験セッションも交えて解説します。

また、当日のステージでは特別ゲストとして、VTuberの「天鬼ぷるる」とストリーマーの「こく兄」が登壇します。

■来場者に抽選で、サイン入りグッズが当たる!!

グッズ_ボトル

■出演者

VTuber:天鬼ぷるる

えんじぇるでびる王国から、強力な助っ人がきてくれました。

ぷっさんと、世界を明るくするためにがんばります。

天鬼ぷるる

ストリーマー:こく兄

2000年代、ストリートファイターIII 3rd STRIKEのトッププレイヤーとして名を馳せたが現在では生配信おもしろ企画おじさんとして活動中。

こく兄

MC:平岩康佑

朝日放送にアナウンサーとして入社後、プロ野球やJリーグなどの実況を担当。

2018年に株式会社ODYSSEYを設立し、eスポーツアナウンサー事務所として年間600以上の出演を手掛ける。

またストリートファイター6に実装された自動実況機能のボイスを担当する。

平岩康佑

アシスタントMC:あおこ

eスポーツチーム「OsakaPNG」に所属。

eスポーツマルチタレントとして活動中。

多くの皆様から注目をいただき、感動を与えるような存在を目指します!

あおこ

■プログラムアジェンダ

14:30 - 15:10 トークセッション 天鬼ぷるる&こく兄

人気VTuber「天鬼ぷるる」と日本の格闘ゲームを代表するストリーマー「こく兄」がハードウェアに対するこだわりや、長年の経験から生まれた技術について語ります。

15:10 - 15:30 リアル対バーチャル エキシビジョンマッチ

ストリーマー「こく兄」と人気VTuber「天鬼ぷるる」が、競技用ゲームPCを使い「ストリートファイター6」で対決。

バーチャルとリアルが交錯する熱いバトルを楽しめます!

15:30 - 16:00 出演者と来場者によるゲームセッション

プロゲーマーも使用するスペックのゲーミングPCでストリートファイター6を実際にプレイできる体験セッションを用意。

抽選で選ばれた来場者が出演者とリアルな対戦ができます!

16:00 - 16:30 VTuberグッズ抽選会

来場者限定のVTuberグッズが当たる抽選会も開催します。

なんと、特賞は特別ゲスト「天鬼ぷるる」「こく兄」のサイン入りグッズ!!このビッグチャンスをお見逃しなく!

■注意事項

【当日の参加について】

当日は先着順での案内となります。

席には限りがあるため、早めの来場をお勧めします。

《イベント情報》

◎開催日時

2024年12月12日(木)14:30 - 16:10

◎会場

東京ビッグサイト東展示棟7ホール TechSTAGE ZEN

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

イベント公式HP: https://bit.ly/3Z40lqo

マップ

