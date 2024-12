1年留学で最大約60万円の奨学金も！e留学センター「ヨーロッパ留学フェア2024」

e留学センターは、2024年12月8日(日)に東京・新宿にて「ヨーロッパ留学フェア2024」(後援:外務省、文部科学省、スペイン大使館等)を開催します。

e留学センター「ヨーロッパ留学フェア2024」

主催 : e留学センター

日時 : 2024年12月8日(日)11時〜16時

会場 : 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス

料金 : 入場無料・入退場自由

後援 : 外務省、文部科学省、NPO留学協会、スペイン大使館

スペイン大使館経済商務部、スペイン大使館観光部、

英国政府観光庁

協賛 : AIG損害保険株式会社、inno insure

■ヨーロッパ留学フェア2024について

この企画では厳選したスペイン・イギリス・アイルランドの語学学校スタッフや各国の留学経験者と直接留学相談ができます。

各種セミナーで留学希望者にとって有意義な情報を提供。

また、多くの方の留学実現の役に立てるよう、2つの特典も準備されています。

<特典>

1. 優良語学学校の奨学金(1年留学が最大約60万円免除)

2. 各国の留学情報誌「スペイン留学完全マニュアル」「イギリス留学完全マニュアル」「アイルランド留学完全マニュアル」をプレゼント

■セミナーについて

当日は各国の語学学校スタッフや留学経験者と直接留学相談ができるほか、インターネットや書籍では分からない留学に関する情報を次のセミナーで紹介します。

1. 書籍やインターネットでは学べない語学学校の選び方(スペイン・イギリス)

2. 長期留学に必要な学生ビザの注意点(スペイン・イギリス)

3. 留学帰国後の就活成功法

4. 留学帰国者による留学報告会(スペイン・イギリス)

※セミナー内容は変更になる場合があります。

