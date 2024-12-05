NOISEMAKER、coldrainのMasatoを迎えた新曲を配信リリース＋MV公開
NOISEMAKERが本日12月5日、coldrain Masatoを迎えた新曲「Supernatural (feat. Masato from coldrain)」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオも公開されている。
◆NOISEMAKER 動画 / 画像
「Supernatural (feat. Masato from coldrain)」NOISEMAKERらしいサンプリング音が盛り込まれながらも、疾走感溢れるストレートな仕上がりだ。今後、CDのリリースも予定しているとのこと。
■デジタルシングル「Supernatural (feat. Masato from coldrain）」
配信リンク：https://noisemaker.lnk.to/Supernatural
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