NOISEMAKERが本日12月5日、coldrain Masatoを迎えた新曲「Supernatural (feat. Masato from coldrain)」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオも公開されている。

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「Supernatural (feat. Masato from coldrain)」NOISEMAKERらしいサンプリング音が盛り込まれながらも、疾走感溢れるストレートな仕上がりだ。今後、CDのリリースも予定しているとのこと。

■デジタルシングル「Supernatural (feat. Masato from coldrain）」

2024年12月5日(木)配信開始
配信リンク：https://noisemaker.lnk.to/Supernatural



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