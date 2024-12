兵庫県産の牡蠣使用！フリスピ『オイスタースタウト』

フリスピは2024年12月1日(日)に新商品である兵庫県産の牡蠣を使用した黒ビール『オイスタースタウト』を販売中です。

フリスピ『オイスタースタウト』

品目 : 発泡酒(麦芽比率50%以上)

参考価格 : 628円(税別) (690円(税込))

原材料名 : 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、オート麦、ホップ、

牡蠣身、牡蠣殻

アルコール分: 7%

内容量 : 330ml

保存方法 : 冷蔵または冷暗所

フリスピは2024年12月1日(日)に新商品である兵庫県産の牡蠣を使用した黒ビール『オイスタースタウト』を販売中。

兵庫県播磨灘で水揚げされる牡蠣(オイスター)は兵庫県を代表する海の幸として全国的に知られています。

今回、フリスピでは水揚げされたばかりの新鮮な牡蠣を使用した黒ビールを醸造しました。

牡蠣を使用した黒ビールは19世紀にアイルランドが発祥と言われており世界的にも有名なスタイルのビールで、ミネラル分豊富な牡蠣の身と殻を使用することでビールの発酵を促進し、濃厚な旨味と海の風味が抽出され、同時に苦みの角をとったまろやかなビールに仕上がっています。

フリスピが醸造した『オイスタースタウト』は、アルコール度数は7%でどっしりと飲みごたえがありつつ、焙煎された大麦がコーヒーやチョコレートに似たような香りで、後味はドライですっきり飲みやすいビールです。

フードのペアリングには、生牡蠣、焼き牡蠣の牡蠣料理はもちろんの事、赤身の肉料理、チョコレート系のデザートなどにも相性抜群です。

赤穂市漁業協同組合様にご協力いただき、実際に現場で働く生産者さんの熱い想いを聞き、牡蠣について色々と勉強させていただいたことでビール造りに生かすことが出来ました。

牡蠣の水揚げ見学

ビール醸造

フリスピは地元の食材を使ったビール造りを積極的に行っており、地元姫路市の柚子を使用したビール『ホワイトキャッスルエール』はジャパン・グレートビア・アワーズ2023で銀賞を受賞しました。

同社ではオイスタースタウトを冬の季節限定商品として毎年醸造する予定をしています。

詰め合わせセット

※飲食店、スーパー、ホテルなど業務店様向けの卸売りも可能です。

樽生ビールはフリスピにて飲むことができます。

同店舗では牡蠣料理が用意されています。

お料理と当該商品のペアリングも楽しめます。

