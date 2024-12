SEVENTEEN SEUNGKWANコラボ！FoRest by Greenfinger「POPUP STORE」

スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」は、12月11日(水)〜12月17日(火)までの7日間、@cosme OSAKAでPOPUP STOREを開催。

FoRest by Greenfinger「POPUP STORE」

開催場所:@cosme OSAKA

開催日程:2024年12月11日(水)〜12月17日(火)

場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

FoRest by Greenfinger

【POPUP STORE スペシャルイベント】

(1)「FoRest by Greenfinger」「GREEN FINGER」商品を2,000円(税込)購入ごとに、オリジナルグッズが当たる!ハズレ無しのガチャガチャに参加。

※購入金額2,000円(税込)毎に1回参加できます。

※特典は全8種類、なくなり次第終了となります。

※11月27日配信のプレスリリースの記事内で、「ミニビームキーリング」と記載がありましたが、「キーリング」のパーツは付いておりません。

ガチャガチャの注目グッズは!

韓国のコスメストア「オリーブヤング」でのイベント限定プレゼント商品が日本にも登場!5種類のフィルムが付属されており、いつでも部屋の中にSEUNGKWAN(スングァン)さんを投影できるミニビーム!

※単4電池は付属されていません。

※ミニビームの使用方法はこちら!

(2)SEVENTEEN SEUNGKWAN(スングァン)さんからの直筆サイン&メッセージの展示、日本初公開の等身大パネルと一緒に撮影ができるフォトスポット。

その他、今回のPOPUPのために嬉しいサプライズも準備しています。

※内容と日程は、予告なく変更されることがあります。

※混雑状況に応じて、整理券制または予約制に変更となることがあります。

(3)@cosmeのアプリでチェックイン

@cosmeアプリの二次元コードリーダーから、指定の二次元コードを読み取り、「FoRest by Greenfinger」をフォローすると、人気アイテムの「フォレストピトン水分CICAセラムパッド 10枚入り」をプレゼント!

※「FoRest by Greenfinger」のスタッフにお声掛けください。

FoRest by Greenfinger

■フォレストピトン水分CICAシリーズ

8種類のヒアルロン酸(保湿成分)配合*1で、肌の表面と内側(角質層)へ潤いを届けます。

独自開発の「フィトンリペアシカコンプレックス」*2に韓国で特許を取得したリポソームテクノロジーをプラスし、角質層のすみずみまでしっかり浸透。

フィトンチッド(済州島産 ヒノキ水)の森の香りで安らぎをお届けします。

ラインナップは、セラムトナー、セラム、クリーム、セラムパッド、フォームクレンザーの5種類。

お肌の状態に合わせて組み合わせて使えます。

(*1ヒアルロン酸Na,ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム,アセチルヒアルロン酸Na,加水分解ヒアルロン酸,ヒアルロン酸,ヒアルロン酸クロスポリマーNa,加水分解ヒアルロン酸Na,ヒアルロン酸K)(*2ヒノキ水,ツボクサエキス,ツボクサ花/葉/茎エキス,マデカシン酸,アシアチン酸,アシアチコシド)

■フォレスト マイルドナッツ ボディケアシリーズ

甘いナッツの香りで、リラクシングタイムを与え、チョウセンゴヨウ種子エキス、ツバキ花エキスなどの植物由来の保湿成分が、柔らかなボディ肌へ導きます。

ラインナップは、ボディウォッシュ、ボディローション、ボディクリームの3種類。

ボディウォッシュとボディローションは、英国THE VEGAN SOCIETY正式登録されたビーガン認証製品です。

マルチディフェンスサンクッション

■マルチディフェンスサンクッション サンリオエディション(ハローキティ、シナモロール)

365日、外部刺激からお肌を保護するマルチディフェンス日焼け止めクッション。

自然なトーンアップと軽いテクスチャーで、長時間でもまるで素肌のようなしっとりと透明感のある肌に仕上げます。

英国THE VEGAN SOCIETYに登録されたヴィーガン製品です。

■グリーンフィンガー × サンリオ ボディケアとヘアケア商品

韓国でシェア1位のベビー&キッズ向けブランド「GREEN FINGER」より、人気のサンリオコラボ商品。

植物由来の保湿成分配合、ほのかな桃の香りの「マイキッズプラス」は、シャンプー、リンス、ウォッシュ、ローションの4種類。

ビタミン豊富なモリンガ(ワサビノキ種子油)と保湿力の高いムルムルバター(アストロカリウムムルムル種子脂)配合の「マイキッズフレッシュ」は、シャンプー、ウォッシュ、ローションの3種類(サイズ別クロミ・シナモロール)

