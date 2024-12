背ガラやコミガラなどをふんだんに使用！らあめん　花月嵐『博多ラーメン香美-超こってり味-』

「らあめん 花月嵐」は、2024年12月4日(水)より、広瀬香美とコラボしたラーメンの第2弾として『博多ラーメン香美-超こってり味-』を国内の花月嵐で販売中です。

らあめん 花月嵐『博多ラーメン香美-超こってり味-』

販売価格:990円(税込価格)

■ラーメンプロデューサー広瀬香美×らあめん花月嵐の夢のコラボ第2弾!!

「ロマンスの神様」など数々のヒット曲を世に送り出し続けている歌手の広瀬香美さんは、福岡出身で実は無類の豚骨ラーメン好き。

そんな広瀬香美さんが「ラーメンプロデューサー」として花月嵐マエストロと共に開発に関わった渾身の博多ラーメンが遂に完成しました。

そんな本格博多ラーメン企画第二弾は、こってりスープが自慢の『博多ラーメン香美-超こってり味-』。

広瀬香美のこだわりが詰まった超濃厚な絶品豚骨ラーメンを楽しめます。

■これぞまさに「どとんこつ」超こってりスープ

今回のスープは、まさに「どとんこつ」にふさわしい超こってりスープ!

豚頭をベースに、背ガラやコミガラなどをふんだんに使用し、濃厚でこってりとした味わいに仕上がっています。

スープに負けないよう、タレの旨みも強めにし、絶妙なバランスを実現しています。

【こだわりの細さ専用の博多麺】

専用の博多麺を使用。

硬めに茹で上げた麺は、絶品豚骨スープとの相性が抜群!

替え玉もおすすめです!

【ラーメンを引き立てるシンプルな具材】

ネギ、キクラゲ、チャーシューというシンプルな組み合わせ。

スープの味わいを邪魔せず、博多ラーメンの世界観をしっかり演出します。

味変を楽しみたい方には専用トッピングも用意されています。

【広瀬香美おすすめ!専用トッピング“博多盛り”】

「博多ラーメン香美」を自分好みにカスタマイズしたい方におすすめです。

辛子高菜・辛子 明太子・チャーシューのセットで辛子高菜は豚骨ラーメンにアクセントを加え、辛子明太子は博多の味わいを堪能できる味変アイテムです。

