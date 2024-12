2025年の干支「巳」×着物デザイン！かりんとう ゆしま花月「かりんとう単衣」

「かりんとう ゆしま花月」では、2025年の干支「巳(み)」をモチーフにした「かりんとう単衣(干支パッケージ)」を2024年12月1日から本店・オンラインショップにて販売中です。

かりんとう ゆしま花月「かりんとう単衣(干支パッケージ)」

販売価格:648円(税込)

販売期間:2025年1月初旬ごろまで

「かりんとう ゆしま花月」では、2025年の干支「巳(み)」をモチーフにした「かりんとう単衣(干支パッケージ)」を2024年12月1日から本店・オンラインショップにて販売中。

【巳(み)柄のパッケージのかりんとう】

着物をモチーフとしたパッケージが人気のゆしま花月の看板商品「単衣(ひとえ)シリーズ」に年末年始限定デザインの干支柄のパッケージが登場!!本店・オンラインショップ・百貨店催事にて発売中です。

【ゆしま花月のかりんとう】

ゆしま花月のかりんとうは、つやつやと宝石のように美しい姿形が一番の特徴です。

一つ一つ手作業にこだわり、違う温度の油で三度揚げした生地に上白糖で煮詰めた飴を絡め、外側はカリッと、内側はサクッとした独特の食感を楽しめます。

甘いものが苦手な方でも、手が止まらなくなるほど美味しいという声を頂くほど、昔から愛され続けているお菓子です。

つやつやと美しいかりんとう

◆着物柄のパッケージが可愛らしい「単衣(ひとえ)シリーズ」

ゆしま花月のある文京区湯島は昭和20年代頃まで花街として栄えた歴史があり、美しい着物姿の芸子さんがたくさんいました。

ゆしま花月のかりんとうも湯島界隈の料亭の手土産として使われたことによって広く知られるようになりました。

そんなゆしま花月の原点をイメージして作られたのが「単衣シリーズ」のパッケージです。

背面には着物の帯を模したパーツが付いており、細部にまでこだわったデザインが人気の理由です。

◆期間限定「巳(み)」柄パッケージ

雅やかな色合いの着物の中に来年の干支である「巳(み)」のイラストが描かれている可愛らしいパッケージ。

背面の帯パーツも限定仕様の蛇柄になっています。

年末年始の手土産や御年賀にもぴったりなデザインです。

かりんとう単衣(干支パッケージ) 正面

かりんとう単衣(干支パッケージ) 背面

◆販売場所

<かりんとう ゆしま花月 店頭>

<かりんとう ゆしま花月 オンラインショップ>

https://www.karintou-kagetsu-shop.com/

・日本橋三越本店 本館地下1階 菓遊庵売場

2024年12月11日(水)〜2025年1月7日(火)

・銀座三越 本館地下2階 菓遊庵売場

2024年12月11日(水)〜2025年1月7日(火)

・東武百貨店 船橋店 地下1階4番地 全国銘菓撰売場

2024年12月12日(木)〜2024年12月31日(火)

・東急百貨店 日吉東急アベニュー 1階 食料品諸国銘菓売場

2024年12月12日(木)〜2025年1月5日(日)

・東急百貨店 吉祥寺店 B1階 食料品諸国銘菓売場

2024年12月19日(木)〜2025年1月5日(日)

・東急百貨店 青葉台東急スクエア South-1

青葉台 東急フードショー B1階 諸国銘菓売場

2024年12月19日(木)〜2025年1月5日(日)

※店舗によって販売期間が異なります

※各店数量に限りがあるため販売状況によっては欠品する場合があります。

ゆしま花月 店頭

店舗名 :かりんとう ゆしま花月

所在地 :〒113-0034 東京都文京区湯島3-39-6

電話番号 :03-3831-9762

営業時間 :月〜金/9:30〜20:00 土日祝/10:00〜17:00

年末年始休業日:12月31日(火)〜1月5日(日)

短縮営業日 :12月30日(月)10:00〜17:00、1月6日(月)9:30〜18:00

