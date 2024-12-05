Í½»»°Ñ°÷Ä¹30Ç¯¤Ö¤êÌîÅÞ¡¡ÊÑ²½¤Ï¡©
¡¡5Æü¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã½é¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¡£¤½¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌîÅÞ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌîÅÞ¼çÆ³¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¡Ö¹ñ²ñÏÀÀï¤Î²Ö·Á¡×°Ñ°÷Ä¹¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»½ßµÄ°÷
¢£¡Ö¹ñ²ñÏÀÀï¤Î²Ö·Á¡×°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤¬ÌîÅÞ¤Ø
¡¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£5Æü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬ÌîÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×Î©·û¡¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡¡°Â½»½ß°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¡×
¡¡°Ñ°÷²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤è¤ê²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇµÄÀÊ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñÏÀÀï¤Î²Ö·Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÌîÅÞ¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈó¾ï²ü¸·Àë¸À¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ðÀª¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁíÍý¤¬º£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤º¤´¸«²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶²¤é¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¾õ¶·¤¬º¬Äì¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´í×ü¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬ÁíÍý¤ò»ØÌ¾¤·¡¢ÁíÍý¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÅú¤¨¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Í¿ÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿2·î26Æü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍý¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤¬ÊÌ¤Î¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤¬Åú¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¢£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñÏÀÀï¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤Ï
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»µÄ°÷¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë5Æü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅúÊÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¡Ø¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¡Ë¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇºÆÄ´ºº¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç²¿²ó¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆºÆÄ´ºº¤¹¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤´¸«²ò¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤½¤ì¤Î²¿¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¡£¤¤Á¤ó¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤ªÊ¹¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î¼ñ»Ý¤Ï¸ø³«À¡¦Æ©ÌÀÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡£¤½¤ì¤òÅÞ¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¸Â³¦¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¼«¿ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÌîÅÞ¤ÎÍ×µá¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ¤¸¤ë»ÑÀª¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö1²ó¡¢Ë¡Äî¤Ç¾Ú¸À¤ò¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜÇÉ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¡¦¾¾ËÜ½ß°ìÏº¤µ¤ó¡£¤³¤ì»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¾·Ã×¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×°Â½»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤´Äó°Æ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íý»ö²ñ¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¶¨µÄ¤·¤Þ¤¹¡×ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡²¬ËÜ¤¢¤»ÒµÄ°÷
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÐÇËÁíÍý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎµÄÏÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¡¢ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤º»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËËÜÅö¤Ë²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï·»Äï¤Î´Ö¤Ç»á¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤ÌäÂê°Õ¼±¤â»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬µá¤á¤ë¿Í¤È°ã¤¦¿Í¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡³¬ÌÔµÄ°÷
¡ÖÁíÍý¤Î¸«²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×°Â½»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¯ÉÜÂ¦¤ÎÇ§¼±¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¸üÏ«Âç¿Ã¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¿ÀÃ«ÍµµÄ°÷
¡Ö¤¸¤ã¤¢ºÇ¸å¤Ë¡×°Â½»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¿ÀÃ«µÄ°÷
¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×°Â½»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö»þ´Ö¤ò¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñÏÀÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£