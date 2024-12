◆「GQ MEN OF THE YEAR 2024」受賞者集結

【モデルプレス=2024/12/05】5日、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を讃えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールが開催。Number_i・杉咲花ら受賞者が登場した。コンデナスト・ジャパンが刊行するメンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』は、各分野において圧倒的に活躍をした人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR」を毎年開催。2024年は、岩井良太氏(AURALEEデザイナー)、岡村和義(ミュージシャン)、北口榛花選手(陸上女子やり投げ日本代表)、杉咲花(俳優)、仲野太賀(俳優)、Number_i(アーティスト)、バレーボール男子日本代表/キャプテン 石川祐希選手、ファーストサマーウイカ(俳優・タレント)、堀米雄斗選手(プロスケートボーダー)、村上隆氏(現代美術作家)に決定した。この日は受賞者たちが2組にわかれ、クロストークも実施。MCはハリー杉山が担当した。なお、岩井氏、石川選手はスケジュールの都合により欠席となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】