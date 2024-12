俳優の仲野太賀が5日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールに出席した。メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が、その年に圧倒的な活躍を見せた人を称える同アワード。仲野はブレイクスルー・アクター賞を受賞した。仲野はトロフィーを受け取り、「こんな素敵な賞をいただけるだなんて本当に胸がいっぱいです」と感激。「非常に光栄に思います。ありがとうございます」と感謝した。

今年は、テレビではNHK連続テレビ小説『虎に翼』やドラマ『新宿野戦病院』といった話題作に出演し、映画では『笑いのカイブツ』『十一人の賊軍』など6本に出演。2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟!』で主演を務めることも発表された。仲野は「大河ドラマの発表があったり、『虎に翼』に出演できたり、『新宿野戦病院』に出演できたり、映画もたくさん公開させてもらったり、非常に充実した1年になったと思います」と今年を振り返り、「来年はさらに充実するような、この『GQ MEN OF THE YEAR』に恥じないよう、もっと素敵な表現をたくさんできるように謙虚にやっていきたいと思います」と抱負を述べた。称えたい人を聞かれると、「『虎に翼』で共演した伊藤沙莉さんと『新宿野戦病院』でご一緒した小池栄子さん」と答え、「お二人がいなければ……一緒に芝居をして、ともに心を震わせながら素敵な作品を作ることができたので、主役である伊藤沙莉さんと小池栄子さんに感謝したいと思っています」と語った。○「GQ MEN OF THE YEAR 2024」受賞一覧岩井良太(AURALEEデザイナー):ブレイクスルー・ファッションデザイナー賞岡村和義(ミュージシャン):ベスト・コラボレーション賞北口榛花(陸上女子やり投げ日本代表):ベスト・アスリート賞杉咲花(俳優):ベスト・アクター賞仲野太賀(俳優):ブレイクスルー・アクター賞Number_i(アーティスト):ベスト・ミュージック・グループ賞バレーボール男子日本代表/キャプテン 石川祐希:ベスト・チーム賞ファーストサマーウイカ(俳優・タレント):ブレイクスルー・エンターテイナー賞堀米雄斗(プロスケートボーダー):ベスト・アスリート賞村上隆(現代美術作家):ベスト・アーティスト賞