£Ê£Æ£Á±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡¡¥Ð¥¹¥±È¬Â¼ÎÝÈ¯¸ÀÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤Î±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï£µÆü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤ÏÀè·î¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤È¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤òÈãÈ½¤·¡¢¥Ð¥¹¥±³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¸µ£Î£Â£ÁÁª¼ê¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬¡¢È¬Â¼¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹¤ÎÉÔÃç¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¤¬£²¿Í¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¸å¡¢±Æ»³°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÏÊÕÁª¼ê¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ØÃ¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¬Â¼Áª¼ê¤ÎÂåÊÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¸½¾ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ó¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Áª¼ê¤«¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÉôÊ¹¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ë»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ª¸ß¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÅØÎÏ¤·¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£