無料アプリ「スマホで年賀状2025」「スマホで写真年賀状2025」にて、「ディズニー」と「ピクサー」の人気キャラクターによるデザイン年賀状がリリースされる。「スマホで年賀状」は、年賀状の作成から印刷、配送まで年賀状づくりのすべてがカンタンにできるスマートフォンアプリ。パソコン版「ネットで年賀状」のアプリ版としてリリースされた2014年から2024年の11年間で累計700万ダウンロードを達成。スマホひとつでカンタンに年賀状をつくることができる点が支持され、年賀状アプリ王道サービスだ。

そして「スマホで写真年賀状」は、スマホの写真で簡単に高品質な写真年賀状が作れる年賀状アプリ。年賀状デザインと写真を選ぶだけで、簡単にオリジナルの年賀状を作ることができるお手軽さが魅力だ。本アプリよりご注文を頂くことで、高画質な写真年賀状を作成し、お客様のご自宅にお届けしてもらえる。そんな「スマホで年賀状」「スマホで写真年賀状」アプリに今年もディズニーデザインが登場。合計5タイトル、全25種類のディズニーデザイン・ピクサーデザイン年賀状がラインナップされる。「ディズニー」の代表キャラクターである『ミッキー&フレンズ』をはじめ、『くまのプーさん』や、『ラプンツェル』に加えて、今年はさらに「ピクサー」の人気作品である『トイ・ストーリー』、『モンスターズ・インク/モンスターズ・ユニバーシティ』の合計5タイトル、25種類のデザイン年賀状をご用意。加えて『ミッキー&フレンズ』では今年も干支の巳があしらわれたデザインやお正月感満載のデザイン、『トイ・ストーリー』では巳年にちなんで「ガラガラヘビ」を主役にしたデザインなど、年賀状ならではのアートも登場する。「ディズニー」「ピクサー」ファンの方だけでなく、お子様からお友達に送る年賀状デザインとしてもご活用いただけるラインナップとなっている。両アプリとも、年賀状サービスの提供期間は2025年1月15日(水)までを予定。豊富なデザインの中からぜひお気に入りの一枚を見つけてください♪(C) Disney(C) Disney Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.(C)Disney / Pixarフジカラーの年賀状