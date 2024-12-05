MLBµÄÏÀ¤Î¡È¿·¥ë¡¼¥ë¡É¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡¡¥É·³34ºÐ¤âÆ³ÆþÈ¿ÂÐ¡Ö´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ë¥É·³¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¸ÀµÚ¡ÖÌîµå¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¡¡MLB¤¬Æ³Æþ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡×¡£1»î¹ç¤Ë1²ó¤À¤±ÂÇ½ç¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡ÈºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Ï¡ÖMLB¤Ç¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤«¤é¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤¿¤é¥¤¥é¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¶½Ì£¿¼¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢Ìîµå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥º¡Ê´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î½ä¶ÈÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£MLB¤Ç¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ç¸µ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¡Ê»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¡Ë°ìÃ¶ÃÖ¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡©¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡©¡¡¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¡©¡¡¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡©¡¡»Íµå¤«ËÜÎÝÂÇ¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£34ºÐ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤è¤Í¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤º¸ÏÓ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤é¥à¡¼¥¡¼¡¢¥Æ¥ª¡ÊT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¡¢¤½¤ì¤«ÄÌ»»ÂÇÎ¨.500¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥à¥¬¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¥¥±¡ÊE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤è¡£Èà¤Ï¡Ê¥Ð¥à¥¬¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ËÄÌ»»ÂÇÎ¨.700¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£µå¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö9ÈÖ¤ò¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤òÎã¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º¸ÏÓÁê¼ê¤Ç1»àËþÎÝ¡¢º£·îµó¤²¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÂÇÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Íè¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢°¤¤¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ª¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Èà¤ÏÙ¹¤Í¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡£À®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¸å¡Ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¤ËÎ©¤Ä¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢ÂÇÀÊ¤¬¡Ê°ì½ä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤â¤·¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤Èµ¿Ç°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤Ê¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë