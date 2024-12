マンチェスター・ユナイテッドは22歳の若きサイドアタッカーの慰留に尽力している。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUは現在、今季限りでクラブと契約満了を迎える22歳のコートジボワール代表FWアマド・ディアロとの契約延長交渉を行なっているようだ。



アタランタの下部組織出身のディアロは2020年9月に同クラブのトップチームに昇格すると、2021年1月にはマンUへ完全移籍。その後はレンジャースやサンダーランドへのレンタル移籍を経て、2023年5月にマンUに復帰。これまではマンUのトップチームで結果を残せなかった同選手だが、今季はプレミアリーグ7試合に先発出場し、1ゴール5アシストと活躍。得意のドリブルでチームの攻撃を活性化させている。





AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.



Step forward, Sir Amad Diallo @ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACup pic.twitter.com/Avyx1vE857