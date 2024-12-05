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¡ÈScored by Son, but made by Micky van de Ven!¡É— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 24, 2024
Our captain at the double pic.twitter.com/ltUYnoRcVa