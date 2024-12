アジア最高峰のストライカーは今季限りでクラブと契約満了を迎える。



『GiveMeSport』によると、新たにルベン・アモリム監督を招聘するなど改革を進めるマンチェスター・ユナイテッドは来夏の移籍市場でトッテナム・ホットスパーに所属する韓国代表FWソン・フンミンの獲得を目指すという。



2015年8月にバイヤー・レヴァークーゼンからトッテナムに完全移籍を果たしたソン・フンミンは加入後これまで公式戦通算422試合に出場して166ゴールを記録。21-22シーズンにはアジア人初のプレミアリーグ得点王に輝くなど、エースとして長らく活躍してきた。今季もプレミアリーグ10試合に先発出場し、3ゴール4アシストと主将としてチームを牽引している。





