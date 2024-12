韓国9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、12月5日に『FIND THE ORBIT』をリリース。日本国内の配信がスタートした。『FIND THE ORBIT』は、前作「EVERSHINE」以来10ヶ月ぶりとなる作品。タイトル曲「Now or Never」のほか、「Secret」「Horizon」の全3曲が収録される。青春の様々な断面を描いてきた彼らの新しい旅路の延長線となる今作では、メンバーのセリムとアレンがタイトル曲「Now or Never」と「Horizon」の作詞に参加し、彼らだけの青春の物語を描き、また、ウビンは作曲と作詞に参加した「Horizon」を通して、より一層成長した音楽を披露している。

リリース情報

『FIND THE ORBIT』





1. Now or Never

2. Secret

3. Horizon

配信リンク:https://jvcmusic.lnk.to/cravity_findtheorbit

ライブ・イベント情報

<CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”>

2025年2月10日(月)大阪・フェスティバルホール 開場18:00/開演19:00

2025年2月11日(火・祝)大阪・フェスティバルホール 開場13:00/開演14:00

2025年2月11日(火・祝)大阪・フェスティバルホール 開場18:00/開演19:00

2025年2月14日(金)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:00/開演18:00

2025年2月15日(土)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場12:00/開演13:00

2025年2月15日(土)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:00/開演18:00

また、リリースと同時にLINE MUSIC、Apple MusicやSpotifyの配信キャンペーンがスタート。メンバーのボイスメセージが当たる特典もある。2月には初の“完全日本オリジナル”コンサートとなる<CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”>を東京・大阪で開催。今作のアルバムを通じて、また一歩新たなステップを踏み出していく。