現地時間12月4日にインディペンデント・スピリット賞のノミネートが発表され、映画『ANORA アノーラ』と『I Saw the TV Glow(原題)』がそれぞれ最多6部門にノミネート。真田広之が主演&プロデューサーを務めたドラマ『SHOGUN 将軍』がテレビドラマ部門の最多ノミネートを獲得した。ロシア系アメリカ人の若きストリップダンサー、アノーラの等身大の生きざまを描く『ANORA アノーラ』と、テレビ番組に夢中になり現実感を失ってしまうティーンを主人公にしたホラー『I Saw the TV Glow(原題)』はそれぞれ作品賞にノミネート。『The Substance(原題)』や『Nickel Boys(原題)』、『Sing Sing(原題)』などと競う。

独立系の作品を表彰し、対象作品の予算の上限も定められている本賞だが、テレビドラマに関しては、この限りでない。『SHOGUN 将軍』は、テレビドラマ部門作品賞ほか5部門に候補入り。アカデミー賞やエミー賞などと異なり、インディペンデント・スピリット賞では演技賞に男女の別を設けていないため、真田広之とアンナ・サワイは主演賞で競うことになる。第40回授賞式は現地時間2025年2月22日に開催され、主催するFilm IndependentとIMDbのYouTubeチャンネルでライブ配信される。第40回インディペンデント・スピリット賞の主なノミネートは以下の通り。作品賞『ANORA アノーラ』『I Saw the TV Glow(原題)』『Nickel Boys(原題)』『Sing Sing(原題)』『The Substance(原題)』監督賞アリ・アッバシ『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット『ブルータリスト』アロンソ・ルイス・パラシオス『La Cocina(原題)』ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow(原題)』脚本賞スコット・ベック、ブライアン・ウッズ『Heretic(原題)』ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』ミーガン・パーク『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』アーロン・シンバーグ『A Different Man(原題)』ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow(原題)』主演賞エイミー・アダムス『Nightbitch(原題)』ライアン・デスティニー『The Fire Inside(原題)』コールマン・ドミンゴ『Sing Sing(原題)』キース・クプフェラー『Ghostlight(原題)』マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』デミ・ムーア『The Substance(原題)』ハンター・シェイファー『Cuckoo(原題)』ジャスティス・スミス『I Saw the TV Glow(原題)』ジューン・スキッブ『Thelma(原題)』セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』助演賞ユーリー・ボリソフ『ANORA アノーラ』ジョアン・チェン『Dìdi(原題)』キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』ダニエル・デッドワイラー『The Piano Lesson(原題)』キャロル・ケイン『Between the Temples(原題)』カレン・カラグリアン『ANORA アノーラ』カニ・クスルティ『Girls Will Be Girls(原題)』ブリジェット・ランディ=ペイン『I Saw the TV Glow(原題)』クラレンス・マクリン『Sing Sing(原題)』アダム・ピアソン『A Different Man(原題)』ドラマ作品賞『私のトナカイちゃん』『Diarra From Detroit(原題)』『イングリッシュ・ティーチャー』『Fantasmas(原題)』『SHOGUN 将軍』ドラマ主演賞ブライアン・ジョーダン・アルバレス『イングリッシュ・ティーチャー』リチャード・ガッド『私のトナカイちゃん』リリー・グラッドストーン『アンダー・ザ・ブリッジ』キャスリン・ハーン『アガサ・オール・アロング』クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』ジュリアン・ムーア『メアリー&ジョージ 王の暗殺者』真田広之『SHOGUN 将軍』アンナ・サワイ『SHOGUN 将軍』アンドリュー・スコット『リプリー』フリオ・トレス『Fantasmas(原題)』ドラマ助演賞浅野忠信『SHOGUN 将軍』エンリコ・コラントーニ『イングリッシュ・ティーチャー』ベティ・ギルピン『Three Women(原題)』クロエ・ギドリー『アンダー・ザ・ブリッジ』穂志もえか『SHOGUN 将軍』ステファニー・ケーニッヒ『イングリッシュ・ティーチャー』パティ・ルポーン『アガサ・オール・アロング』ナヴァ・マウ『私のトナカイちゃん』ルース・ネッガ『Presumed Innocent(原題)』ブライアン・ティー『エクスパッツ 〜異国でのリアルな日常〜』