インディペンデント・スピリット賞、『SHOGUN 将軍』がテレビ部門最多ノミネート
現地時間12月4日にインディペンデント・スピリット賞のノミネートが発表され、映画『ANORA アノーラ』と『I Saw the TV Glow（原題）』がそれぞれ最多6部門にノミネート。真田広之が主演＆プロデューサーを務めたドラマ『SHOGUN 将軍』がテレビドラマ部門の最多ノミネートを獲得した。
【動画】こだわり詰まった映像を大画面で！ 『SHOGUN 将軍』劇場公開用予告
ロシア系アメリカ人の若きストリップダンサー、アノーラの等身大の生きざまを描く『ANORA アノーラ』と、テレビ番組に夢中になり現実感を失ってしまうティーンを主人公にしたホラー『I Saw the TV Glow（原題）』はそれぞれ作品賞にノミネート。『The Substance（原題）』や『Nickel Boys（原題）』、『Sing Sing（原題）』などと競う。
独立系の作品を表彰し、対象作品の予算の上限も定められている本賞だが、テレビドラマに関しては、この限りでない。『SHOGUN 将軍』は、テレビドラマ部門作品賞ほか5部門に候補入り。アカデミー賞やエミー賞などと異なり、インディペンデント・スピリット賞では演技賞に男女の別を設けていないため、真田広之とアンナ・サワイは主演賞で競うことになる。
第40回授賞式は現地時間2025年2月22日に開催され、主催するFilm IndependentとIMDbのYouTubeチャンネルでライブ配信される。
第40回インディペンデント・スピリット賞の主なノミネートは以下の通り。
作品賞
『ANORA アノーラ』
『I Saw the TV Glow（原題）』
『Nickel Boys（原題）』
『Sing Sing（原題）』
『The Substance（原題）』
監督賞
アリ・アッバシ『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
ブラディ・コーベット『ブルータリスト』
アロンソ・ルイス・パラシオス『La Cocina（原題）』
ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow（原題）』
脚本賞
スコット・ベック、ブライアン・ウッズ『Heretic（原題）』
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ミーガン・パーク『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』
アーロン・シンバーグ『A Different Man（原題）』
ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow（原題）』
主演賞
エイミー・アダムス『Nightbitch（原題）』
ライアン・デスティニー『The Fire Inside（原題）』
コールマン・ドミンゴ『Sing Sing（原題）』
キース・クプフェラー『Ghostlight（原題）』
マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』
デミ・ムーア『The Substance（原題）』
ハンター・シェイファー『Cuckoo（原題）』
ジャスティス・スミス『I Saw the TV Glow（原題）』
ジューン・スキッブ『Thelma（原題）』
セバスチャン・スタン『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
助演賞
ユーリー・ボリソフ『ANORA アノーラ』
ジョアン・チェン『Dìdi（原題）』
キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ダニエル・デッドワイラー『The Piano Lesson（原題）』
キャロル・ケイン『Between the Temples（原題）』
カレン・カラグリアン『ANORA アノーラ』
カニ・クスルティ『Girls Will Be Girls（原題）』
ブリジェット・ランディ＝ペイン『I Saw the TV Glow（原題）』
クラレンス・マクリン『Sing Sing（原題）』
アダム・ピアソン『A Different Man（原題）』
ドラマ作品賞
『私のトナカイちゃん』
『Diarra From Detroit（原題）』
『イングリッシュ・ティーチャー』
『Fantasmas（原題）』
『SHOGUN 将軍』
ドラマ主演賞
ブライアン・ジョーダン・アルバレス『イングリッシュ・ティーチャー』
リチャード・ガッド『私のトナカイちゃん』
リリー・グラッドストーン『アンダー・ザ・ブリッジ』
キャスリン・ハーン『アガサ・オール・アロング』
クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』
ジュリアン・ムーア『メアリー＆ジョージ 王の暗殺者』
真田広之『SHOGUN 将軍』
アンナ・サワイ『SHOGUN 将軍』
アンドリュー・スコット『リプリー』
フリオ・トレス『Fantasmas（原題）』
ドラマ助演賞
浅野忠信『SHOGUN 将軍』
エンリコ・コラントーニ『イングリッシュ・ティーチャー』
ベティ・ギルピン『Three Women（原題）』
クロエ・ギドリー『アンダー・ザ・ブリッジ』
穂志もえか『SHOGUN 将軍』
ステファニー・ケーニッヒ『イングリッシュ・ティーチャー』
パティ・ルポーン『アガサ・オール・アロング』
ナヴァ・マウ『私のトナカイちゃん』
ルース・ネッガ『Presumed Innocent（原題）』
ブライアン・ティー『エクスパッツ 〜異国でのリアルな日常〜』
【動画】こだわり詰まった映像を大画面で！ 『SHOGUN 将軍』劇場公開用予告
ロシア系アメリカ人の若きストリップダンサー、アノーラの等身大の生きざまを描く『ANORA アノーラ』と、テレビ番組に夢中になり現実感を失ってしまうティーンを主人公にしたホラー『I Saw the TV Glow（原題）』はそれぞれ作品賞にノミネート。『The Substance（原題）』や『Nickel Boys（原題）』、『Sing Sing（原題）』などと競う。
第40回授賞式は現地時間2025年2月22日に開催され、主催するFilm IndependentとIMDbのYouTubeチャンネルでライブ配信される。
第40回インディペンデント・スピリット賞の主なノミネートは以下の通り。
作品賞
『ANORA アノーラ』
『I Saw the TV Glow（原題）』
『Nickel Boys（原題）』
『Sing Sing（原題）』
『The Substance（原題）』
監督賞
アリ・アッバシ『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
ブラディ・コーベット『ブルータリスト』
アロンソ・ルイス・パラシオス『La Cocina（原題）』
ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow（原題）』
脚本賞
スコット・ベック、ブライアン・ウッズ『Heretic（原題）』
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ミーガン・パーク『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』
アーロン・シンバーグ『A Different Man（原題）』
ジェーン・シェーンブルン『I Saw the TV Glow（原題）』
主演賞
エイミー・アダムス『Nightbitch（原題）』
ライアン・デスティニー『The Fire Inside（原題）』
コールマン・ドミンゴ『Sing Sing（原題）』
キース・クプフェラー『Ghostlight（原題）』
マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』
デミ・ムーア『The Substance（原題）』
ハンター・シェイファー『Cuckoo（原題）』
ジャスティス・スミス『I Saw the TV Glow（原題）』
ジューン・スキッブ『Thelma（原題）』
セバスチャン・スタン『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
助演賞
ユーリー・ボリソフ『ANORA アノーラ』
ジョアン・チェン『Dìdi（原題）』
キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ダニエル・デッドワイラー『The Piano Lesson（原題）』
キャロル・ケイン『Between the Temples（原題）』
カレン・カラグリアン『ANORA アノーラ』
カニ・クスルティ『Girls Will Be Girls（原題）』
ブリジェット・ランディ＝ペイン『I Saw the TV Glow（原題）』
クラレンス・マクリン『Sing Sing（原題）』
アダム・ピアソン『A Different Man（原題）』
ドラマ作品賞
『私のトナカイちゃん』
『Diarra From Detroit（原題）』
『イングリッシュ・ティーチャー』
『Fantasmas（原題）』
『SHOGUN 将軍』
ドラマ主演賞
ブライアン・ジョーダン・アルバレス『イングリッシュ・ティーチャー』
リチャード・ガッド『私のトナカイちゃん』
リリー・グラッドストーン『アンダー・ザ・ブリッジ』
キャスリン・ハーン『アガサ・オール・アロング』
クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』
ジュリアン・ムーア『メアリー＆ジョージ 王の暗殺者』
真田広之『SHOGUN 将軍』
アンナ・サワイ『SHOGUN 将軍』
アンドリュー・スコット『リプリー』
フリオ・トレス『Fantasmas（原題）』
ドラマ助演賞
浅野忠信『SHOGUN 将軍』
エンリコ・コラントーニ『イングリッシュ・ティーチャー』
ベティ・ギルピン『Three Women（原題）』
クロエ・ギドリー『アンダー・ザ・ブリッジ』
穂志もえか『SHOGUN 将軍』
ステファニー・ケーニッヒ『イングリッシュ・ティーチャー』
パティ・ルポーン『アガサ・オール・アロング』
ナヴァ・マウ『私のトナカイちゃん』
ルース・ネッガ『Presumed Innocent（原題）』
ブライアン・ティー『エクスパッツ 〜異国でのリアルな日常〜』