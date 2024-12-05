¤â¤Ï¤äÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï³Î¼Â¡¡ËþÉ¼¤«ÈÝ¤«¤òµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¡ÈÉÔÌÇ¤Î²ÁÃÍ¡É¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¤Î¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥È¿¦¿Í¡×
Îà¤Þ¤ì¤Êµ»½ÑÎÏ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£(C)Getty Images
¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µî¤ë11·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡È¥¹¥Æ¥í¥¤¥É»þÂå¡É¤Î°ÛºÌ¤ËµÓ¸÷¡¡MLB1652¾¡¤ÎÌ¾¾¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎËþÉ¼ÊÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¿äµó¡ÖÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡×
¡¡µå»Ë¤Ë¹ï¤ó¤À¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÆÃÂç¤À¡£2001Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢°Ê¹ß19Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÎòÂå»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó262°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÎò»Ë¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÁèÅÀ¤Ï¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËþÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¾¤ËËþÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥ê¥Ù¥é»á¡Ê¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÂç½°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØCBS Sports¡Ù¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌäÂê¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë19Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Ç3089°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤ò¡ÖÈà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå»Ë¾å¤Ç¤âºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤À¡£¤¿¤È¤¨Èà¤¬¡Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¡Ë¡È°ì·Ý¡É¤Ë½¨¤Ç¤¿¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤Û¤É°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤¿Áª¼ê¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ÛÏÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊª¤ò¿½¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¥ê¥Ù¥é¤ËÊÂ¤Ö¤«¤É¤¦¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Èà¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤µÄÏÀ¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏËþÉ¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¤Î¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥È¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾Î»¿°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÉ¬Á³¤È¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£ÉÔÌÇ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢2025Ç¯1·î21Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]