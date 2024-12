DREAMS COME TRUEとそのスタッフが、すべての音楽ファンに感謝の気持ちを込めて贈る冬の風物詩イベント『DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA』。デビュー35周年を迎えた今年は、各地でさまざまな企画を展開している。今回新たに、神奈川・横浜での追加コラボレーション企画が発表された。横浜ではすでに『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫15th Anniversary』との取り組みが明かされていたが、新たに2つのコラボが発表になった。

1つ目は、開業20周年を迎えたみなとみらい線とのコラボ。12月13日〜22日の期間、みなとみらい駅構内コンコースにDREAMS COME TRUEからのメッセージボードが設置されるほか、中村正人からの音声メッセージ、DREAMS COME TRUEの冬の代表的な楽曲が駅構内BGMに使用される。2つ目は、街のランドマーク・横浜マリンタワーとのコラボ。アリーナツアー『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン2024/2025』の横浜アリーナ公演に合わせ、開催日の12月14日、15日の2日間限定でスペシャルライトアップを実施する(19:05〜19:30/19:35〜20:00/21:05〜23:59)。