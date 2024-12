年末の宴会シーズン必見！飲みすぎにブレーキをかける4つのコツ

3.それでも飲みすぎたら漢方の力を借りよう

ついお酒を飲みすぎてしまい、二日酔いなどの不調に悩んでいるなら、漢方薬がおすすめです。漢方薬は不調の根本の改善を期待できるため、飲みすぎによる不調にもアプローチできます。

また、漢方薬は自然由来の成分でできているため、一般的に副作用のリスクが低いといわれています。

二日酔い対策には「アルコールの代謝をサポートする」「水分バランスの乱れを整えて吐き気やむくみを改善する」「胃腸の機能を回復する」といった漢方薬を選びましょう。

<二日酔いにおすすめの漢方薬>



・五苓散(ごれいさん):水の巡りをよくするとともにバランスを整え、余分な水分を排出し吐き気や頭痛に働きかけます。

・黄連解毒湯(おうれんげどくとう):余分なからだの熱を冷まし、暴飲暴食で低下した胃腸機能を整えて、胃炎、嘔吐、のぼせなどに働きかけます。

漢方薬は体質との相性が重要です。漢方に精通した医師や薬剤師に、体質に適した漢方薬を選んでもらいましょう。

もっと気軽に漢方薬を使用するならオンライン漢方薬サービスの「あんしん漢方」がおすすめ。体質診断、漢方薬の提案、アフターフォローまでスマホ1台で完結します。





●あんしん漢方





4.健康に気を配りつつ、お酒はほどほどに

これからの時期は、人付き合いでお酒を飲むことが多くなります。健康リスクを踏まえ、飲酒量に気を配り、きちんと自分のからだをいたわっていきましょう。

