新DCユニバース第1作「クリーチャー・コマンドーズ」より、日本版予告編映像が届けられた。2024年12月5日よりにて日米同時の配信が開始されている。

DC映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)から派生したクリーチャー集団が巻き起こすR指定アクションアニメ。新スースクの監督・脚本を務めたジェームズ・ガンの製作総指揮による新DCユニバースの幕開けを飾る注目作だ。



主人公は新スースクに登場したリック・フラッグの父親であるリック・シニア。国際的な事件解決を目的に集められた、クセ者揃いの囚人たちと新たなチーム「クリーチャー・コマンドーズ」をまとめるのだが……。

チームのメンバーには、巨体の囚人を叩き潰す狂暴な「ブライド」、身体を纏う放射線を自在に操ることができる「Dr.フォスフォルス」、高い身体能力と素早さが自慢のおかしな生き物「ウィーゼル」、ミリタリー・アンドロイドの「G.I.ロボット」、半魚人の科学者「ニーナ・マズルスキー」と、個性豊かなキャラクターが登場。前科者のクリーチャーたちは果たしてチームとして、無事にミッションを遂行できるのか?そして知られざる彼らの過去とは?

本作には、「タスクフォースX」の指導者、アマンダ・ウォラーが新スースクに続き登場。戦闘シーンでは敵に対して容赦なく銃を放ち、眼球や脳みそが飛び散るなど過激な描写が多々ある大人向けのアニメ作品に仕上がった。

DCアニメ「クリーチャー・コマンドーズ」は、2024年12月5日(木)よりU-NEXTにて第1,2話を日米同時で配信開始。