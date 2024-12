『GQ JAPAN』による年末恒例アワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』受賞者のフォトコールが5日、都内で行われ、ブレイクスルー・エンターテイナー賞を受賞したファーストサマーウイカが登場。語学留学への前向きな思いを語った。ウイカは今年、大河ドラマ『光る君へ』で清少納言を演じ、演技力が高く評価された。また、ドラマ『不適切にもほどがある!』の出演や、ゲームソフト『龍が如く8外伝Pirates in Hawaii』の主要キャストにも選ばれるなど、大きく花開いた1年。バラエティーから音楽、ドラマ、ラジオまで、多彩な顔を持ち、どんなジャンルにおいても独特の個性を放っていた。

充実した1年を送ったウイカは、長い休みがあったらしたいことを問われると「数年前にふと、大学に行っとけばよかったなとふと思ったことがあって。お金もかかるし、目標がないと、学びの時間がほしいなと」と切り出し、「最近、俳優さんでもタレントさんでも短期で留学に行かれる方も多いので、1ヶ月、2ヶ月あったら海外に語学留学にバカンスも兼ねて行ってみたいなと思っています」と語った。1957年に米国で創刊し、現在20の国と地域で発行される、クオリティ・ライフスタイル誌『GQ』の日本版『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)によるアワードで、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人物(グループ)を称える賞となっている。■『GQ MEN OF THE YEAR 2024』ブレイクスルー・ファッションデザイナー賞:岩井良太氏ベスト・コラボレーション賞:岡村和義ベスト・アスリート賞:北口榛花ベスト・アクター賞:杉咲花ブレイクスルー・アクター賞:仲野太賀ベスト・ミュージックグループ賞:Number_i(平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太)ベスト・チーム賞:石川祐希ブレイクスルー・エンターテイナー賞:ファーストサマーウイカベスト・アスリート賞:堀米雄斗ベスト・アーティスト賞:村上隆