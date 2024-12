7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2025年2月5日に両A面シングル「タイトル未定 / Sailing」をリリースすることが発表された。本作は、前作「Masterplan」以来約10ヶ月ぶりのシングルとなる。未発表曲「タイトル未定」とTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに、RYOKIが俳優・三山凌輝として主演を務める映画『誰よりもつよく抱きしめて』(来年2月7日公開)の主題歌「誰よりも」、LEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。

MV盤には、「タイトル未定」「Sailing」のミュージックビデオ(MV)や撮影舞台裏映像を収録。LIVE盤では、今年8月18日に開催された『SUMMER SONIC 2024』の模様を完全収録する。さらに、BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のスペシャルダンスパフォーマンス映像や未公開映像など豪華特典が満載。さらに「ワンピースアニメ盤」も発売。リリースのために新たに描き下ろされたジャケットが採用される。12月からは、自身初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』を開催予定。愛知、東京、福岡、大阪の4都市で9公演を行い、さらに来年にはワールドツアーも控えており、リリースに関連した続報にも期待が高まる。