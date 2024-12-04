Àî±Û¤Î¿·Ì¾½ê¡Ö¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¡×¤Ø¡ª ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¶õ´Ö¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥°¥ë¥á¤ò
¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¤È¤Ï¡©
¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂèÈ¬½½¸Þ¶ä¹ÔËÜÅ¹¡×¤Î·úÊª¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£1918Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿·úÊª¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏ½Ð¤ä°éÀ®»Ù±ç¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¼çºÅ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÁÏ¶È»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ïºë¶Ì¤Î¿©Ê¸²½¤äÇÀ»ºÊª¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎË¤«¤Ê¿©¤äÎò»Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦ºë¶Ì¿©ºà¡ª
¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤é¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ºë¶Ì¸©»º¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAzzurri KOEDO¡Ê¤¢¤º¡¼¤ê ¤³¤¨¤É¡Ë¡×¡£Éð½£ÏÂµí¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¸¦µæ²ñ¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¡¢ÃáÉã¤Î¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤Éºë¶Ì¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÂçÀµ»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦¤Ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡Ê¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹3850±ß¡Á¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ10%¡Ë¤Ï¡¢¤ªÆùÎÁÍý¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤É¤ì¤âÀäÉÊ¡£¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤â¤½¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤äÃáÉã¡¦ÅÆÅÄ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤ÎÉÊÂ·¤¨¡£
Ê»Àß¤Î¥Ð¡¼¥ë¡ÖBar Azzurri¡Ê¤Ð¡¼ ¤¢¤º¡¼¤ê¡Ë¡×¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©»º¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Àî±Û¤ÎÃæ¿´Éô¡¢Â¢¤Î³¹¤ä»þ¤Î¾â¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1³¬¤Ë¤¢¤ëºë¶Ì¿©ºà¤ò¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖECCOLA¡Ê¤¨¤Ã¤³¤é¡Ë¡×¡£°û¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¸¥§¥é¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÊ»Àß¡£ºë¶Ì¤ÎÇÀ¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¤ªÁÚºÚ¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ä»¶ºö¤ÎµÙ·Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡ÖECCOLA¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¡£ºë¶Ì¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¡ÖÀî±Û°ò¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡×¥³¡¼¥ó770±ß¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾ï»þ10¼ï°Ê¾åÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤¦»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¡ª
Èþ¤·¤¤¥ì¥È¥í¤Ê·úÊª¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂèÈ¬½½¸Þ¶ä¹ÔËÜÅ¹¡×¤Î·úÊª¤Ï¡¢1918Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ´Û3³¬¤Î·úÄÚ¤Ï88ÄÚ¡¢¹â¤µ¤ÏÅã¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½27m¤Ç¡¢Åö»þÀî±Û¤Î·úÃÛÊª¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Ï¥Í¥ª¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥¼¥Ö¥éÌÏÍÍ¤ÎÉÕ¤±Ãì¤ä¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤¬¥µ¥é¥»¥óÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÍÎÉ÷·úÃÛ¡£¹ñÆâ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÁá´ü¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¡¢È¬³Ñ·Á¤Î¥É¡¼¥à·Á²°º¬¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÆ¬¼è¼¼¤Ï¡ÖAzzurri KOEDO¡×¤Î¸Ä¼¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤(Í×Í½Ìó)¡¢¶õ¼¼»þ¤Ï¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤â²ÄÇ½¡£ ¤Þ¤¿½Å¸ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¶â¸Ë¼¼¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤ÊÍÎÉ÷·úÃÛ¤âÂç¤¤Ê¤ß¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·úÃÛÈþ¤ò¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤ê¤½¤Ê¥³¥¨¥É¥Æ¥é¥¹¡Ê¤ê¤½¤Ê¤³¤¨¤É¤Æ¤é¤¹¡Ë
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¹¬Ä®4-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀî±Û±Ø¤«¤éÅÌÊâ26Ê¬¡¢À¾ÉðËÜÀî±Û±Ø¤«¤éÅÌÊâ14 Ê¬
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Êºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô100¡ó½Ð»ñ»Ò²ñ¼Ò¡Ë
ºë¶Ì¸©Ì±É¬ÆÉ¤Î°ìºý!!
¡Ø¤ë¤ë¤Ö ¤Þ¤Á¤È¤¤¤í ºë¶Ì¡Ù¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
ºë¶Ì¸©Á´63»ÔÄ®Â¼¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô10¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Þ¤Á¤Î¼«Ëý¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢500¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤¨¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÌÀÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë»È¤¨¤ë¾Ü¤·¤¤´Ñ¸÷¡¦¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¡È¥Ê¥¼¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÆÉ¤ßÊª¤ä¡¢¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¾ðÊó¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£ÆÉ¤á¤Ð½µËö¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Ö¤é¤êÊâ¤¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡¦Photo¡§ÎëÌÚ¤Ï¤ë¤«¡ÊÝ¯°æ°õºþ½ê¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü²èÁü¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£