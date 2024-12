◆仲野太賀、伊藤沙莉&小池栄子に感謝

【モデルプレス=2024/12/05】俳優の仲野太賀が5日、都内にて行われた、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を讃えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールに出席した。受賞の心境を聞かれると「イケてる賞だと聞いてます(笑)」とにっこり。「2024年、こんな素敵な賞をいただけるなんて胸がいっぱいです。非常に光栄に思います」と話した。

◆「GQ MEN OF THE YEAR 2024」

今年は映画・ドラマに6本出演した仲野。2024年は「充実した1年だったと思います」と振り返り、「『GQ MEN OF THE YEAR』に恥じないように、素敵な表現をできるように、謙虚にやっていきたいなと思います」と今後の活動に意気込んだ。また、称えたい人を聞かれると、NHK連続テレビ小説『虎に翼』で共演した女優の伊藤沙莉と、フジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』でともにW主演を務めた女優の小池栄子の名前を挙げた仲野。「ともに心を震わせながら素敵な作品を作ることができたので、感謝しています」と伝えた。コンデナスト・ジャパンが刊行するメンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』は、各分野において圧倒的に活躍をした人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR」を毎年開催している。2024年は、岩井良太氏(AURALEEデザイナー)、岡村和義(ミュージシャン)、北口榛花選手(陸上女子やり投げ日本代表)、杉咲花(俳優)、仲野(俳優)、Number_i(アーティスト)、バレーボール男子日本代表/キャプテン 石川祐希選手、ファーストサマーウイカ(俳優・タレント)、堀米雄斗選手(プロスケートボーダー)、村上隆氏(現代美術作家)に決定した。【Not Sponsored 記事】