1²¯±ß¸º¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö½é¿´¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1²¯±ß¸º¤ÎÇ¯Êð4²¯7000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î·ë²Ì¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÍèµ¨¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7Ç¯·ÀÌó¤Î5Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï5·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£9·î²¼½Ü¤Ë1·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢52»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä8Ê¬6ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î¿ô»ú¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼ã¼ê¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¼ã¤¤º¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£½é¿´¤òËº¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌøÅÄ¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë