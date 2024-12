ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

11月は現役医師でお笑い芸人の“しゅんP”ことしゅんしゅんクリニックPさんが特別コーチを担当。11月29日(金)の放送では、「受験生応援鍵曲プレイリスト」のコーナーを実施。受験の“鍵”となる応援ソングを紹介しました。

(左から)こもり校長、しゅんしゅんクリニックPさん、アンジー教頭

こもり校長:しゅんP先生が応援鍵曲を1曲挙げるとしたら何でしょうか?しゅんP先生:僕はdream先生の「Get Over」です! 僕が高校3年生で医学部の受験を頑張ってるときに、「ヒカルの碁」というアニメ・漫画がありまして。これはそれのオープニング曲です。E-girlsの前身グループの曲です。学校ですごく勉強をやってきて、家に帰ってから「ヒカルの碁」を観て息抜きをするっていうのが、僕の当時のルーティンでした。この曲自体もアップテンポで元気が出るような曲で、「Get Over」という言葉は、“乗り越える”みたいな意味なんです。なので、「この曲を聴いて受験を乗り越えて頑張ろう!」みたいに思っていたのをすごく覚えています。こもり校長:これは我々世代と言いますか、懐かしいなと思わせてくれる楽曲ですね。しゅんP先生:聴くだけで当時を思い出しますし、「不安な心と勇気が背中合わせになっている」って歌詞も本当にその通りで、めっちゃ頑張ったのを思い出しますね。こもり校長:改めてですけど、受験生に向けてメッセージをいただいてもよろしいでしょうか?しゅんP先生:はい。この時期は不安な人は多いと思うんですけれども、自分を信じて頑張れば絶対に伸びます。みんなの合格を祈ってまシュッ!こもり校長:おお〜! しゅんP先生、ありがとうございました!



----------------------------------------------------

11月29日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7136

聴取期限 2024年12月7日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/