¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡¡·î¼ý¤¬Æ±¤¸¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡Ö¥¨¥Ã¡×¤ÈÀä¶ç¡¡»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È°¥¤ì¤à
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¤Ë½Ð±é¡£·î¼ý¤Î°Â¤µ¤òµÈËÜ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤Æ¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆ±¾ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯°æ¸ý¤Î¡È·ÝÉ÷¡É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¼ã¤¤·Ý¿Í¤ò¥¤¥¸¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤µ¤ó¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ëÀ®£±£¶Ç¯¤Ç¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿£²£²Ç¯¤Î£Í-£±¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¤â¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¡¢¼å¼Ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¤â¤¦¡Ê£Í¡Ý£±¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥ª¥ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¶â¤¬Íß¤·¤¤¤è¡¢¤â¤Ã¤È¡ª¶â¤ò¤¯¤ì¤è¡¢Æ±¾ð¤¹¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¡£¡ÖÃÏ°Ì¤è¤ê¶â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÇµÈËÜ¤Î¼ã¼ê¤Î¤³¤È¸À¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¤¥ÄÌÙ¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÈËÜ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤ò¡È¸ý·â¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¸¤Ç£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤ÈµëÎÁÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë·ÝÎò£¶Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥Ã¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¯¤ë¤Þ¤â¡Ö¥¨¥Ã¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡û¡û¤Ï¥ª¥ì¤Î£·ÇÜ¡×¤ÈÆ±¤¸µÈËÜ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿¤â»°Ã«¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¨¡¼¡¼¡¼¥Ã¡×¤ÈÌÜ¤òÇí¤¤¤¿¡£±ÊÌî¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢¤¢¤ó¤Ê¼ã¼ê¤Ç·ÝÎò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ê°æ¸ý¤Ï¡ËÇÔ¼Ô¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¤Ë¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤°¤é¤¤²Ô¤²¤Æ¤ë¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È±ç¸î¡£»°Ã«¥¢¥Ê¤âÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È°¥¤ì¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£