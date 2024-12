´¨¤µÂÐºö¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤â¡ªÆüËÜ¥¨¥³ÃÇÇ®¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë´¨¤µÂÐºö¤òÆÃÊÌ¤ËÅÁ¤¨¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

日本エコ断熱フィルムは、お家の窓ガラスを50年間で約3万件も見てきた窓ガラス専門家の代表が、誰でも簡単に出来る寒さ対策を特別に伝える無料イベントを、福島県郡山市にて2024年12月14日(土)・15日(日)に初開催します。

日本エコ断熱フィルム「誰でも簡単に出来る寒さ対策を特別に伝える無料イベント」

日本エコ断熱フィルムは、お家の窓ガラスを50年間で約3万件も見てきた窓ガラス専門家の代表が、誰でも簡単に出来る寒さ対策を特別に伝える無料イベントを、福島県郡山市にて2024年12月14日(土)・15日(日)に初開催。

記名なども不要なため、誰でも気軽に入場できます。

またマル秘寒さ対策のパンフレットも無料で配布します。

会場 :ビッグパレットふくしま

(〒963-0115 福島県郡山市南2丁目52)

開催日時:2024年12月14日(土)・15日(日)10時〜16時半

入場料 :無料

■目から鱗!寒さ対策のプロアドバイス 例

(1)窓ガラスの下部分のサッシに手ぬぐいを突っ込んで、寒い隙間風をふさぐ

(2)カーテンやプチプチはガラスではなく窓枠に貼り付けて空気層を作り暖かくする

(3)暖房機器は窓ガラス付近に置き、サーキュレーターはエアコン部分をめがけて対流を作る

寒さ対策

また寝る前に換気する、食器用の洗剤を塗り込む、レースカーテンを冬場は外すなどの簡単に誰でも出来る結露対策のパンフレットも合わせてプレゼント。

冬に部屋の熱を逃さないための窓に貼り付ける遮熱フィルムの体感機もあるので、実際に自分の体で暖かさを感じることができます。

遮熱フィルムの凄さ

