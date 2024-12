東京ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」にマーベル・スタジオのキャラクターが期間限定で初登場!

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」が2025年1月15日よりスタートします。

そんな「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の期間中、ティポトルタが特別な包材で登場!

東京ディズニーランド/ビレッジペイストリー「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」ティポトルタ

提供期間:2025年1月15日(水)〜

価格:スウィートポテト/チョコレート&オレンジ 1本500円

販売店舗:東京ディズニーランド/ファンタジーランド「ビレッジペイストリー」

東京ディズニーランドでは、「イッツ・ア・スモールワールド」の愛らしいスタイルでデザインされたマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を、2025年1月15日より開催!

プログラム開催期間中、東京ディズニーランド「ビレッジペイストリー」では、「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の世界観が描かれた包材でティポトルタを提供します。

スウィートポテト/チョコレート&オレンジどちらの味も、期間限定のかわいいパッケージに。

アロハシャツを着てゴキゲンな様子のグルートと、おなじみの地域・場所のトラベルステッカーがデザインされています。

東京ディズニーリゾートのアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターたちが初登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

2025年1月15日スタートです。

©Disney

©2024 MARVEL

※本プログラムの実施に伴い、「イッツ・ア・スモールワールド」は2024年秋クローズしました。

※「イッツ・ア・スモールワールド」はNIPPONEXPRESSホールディングス株式会社が提供しています

