「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」はホンダ『フリード』【全順位・採点結果あり】
日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は5日、神奈川・横浜市内で「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」最終選考会を開催。「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」にホンダ『フリード』が選ばれた。
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また、部門賞では「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」に三菱『トライトン』、「テクノジー・カー・オブ・ザ・イヤー」にホンダ『CR-V e:FCEV』を選出。「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」にはMINI『クーパー』が、「実行委員会特別賞」にマツダ『e-SKYACTIV R-EV』が選ばれた。
■「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」全順位・採点結果
1位（220点）：ホンダ『フリード』
2位（196点）：マツダ『CX-80』
3位（172点）：MINI『クーパー』
4位（110点）：スズキ『フロンクス』
5位（70点）：レクサス『LBX』
6位（52点）：ヒョンデ『アイオニック（IONIQ）5 N』
7位（44点）：トヨタ『ランドクルーザー250』
8位（32点）：BYD『シール（SEAL）』
9位（30点）：ボルボ『EX30』
10位（18点）：三菱『トライトン』
「日本カー・オブ・ザ・イヤー」は、日本のモータリゼーションの発展とコンシューマーへの最新モデルおよび最新技術の周知を目的として、1980年に創設。前年の11月1日より当年の10月31日までに日本国内において発表された乗用車で、60人を上限とした選考委員（自動車評論家、ジャーナリスト、有識者／今回は59人）の投票によって決定される。「2024-2025」は第一次選考会で、全31台のノミネート車の中から、最終選考会に進む上位10台の「10ベストカー」を選出。
なお、同会には司会として、おぎやはぎ、サッシャが参加した。
■「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の「10ベストカー」
スズキ『フロンクス』
トヨタ『ランドクルーザー250』
ホンダ『フリード』
マツダ『CX-80』
三菱『トライトン』
レクサス『LBX』
BYD『シール（SEAL）』
ヒョンデ『アイオニック（IONIQ）5 N』
MINI『クーパー』
ボルボ『EX30』
■過去の「日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞車（過去10年）
第44回 2023-2024 トヨタ『プリウス』
第43回 2022-2023 日産『サクラ』／三菱『eKクロス EV』
第42回 2021-2022 日産『ノート／ノート オーラ／ノート オーラ NISMO／ノート AUTECH CROSSOVER』
第41回 2020-2021 スバル『レヴォーグ』
第40回 2019-2020 トヨタ『RAV4』
第39回 2018-2019 ボルボ『XC40』
第38回 2017-2018 ボルボ『XC60』
第37回 2016-2017 スバル『インプレッサスポーツ/G4』
第36回 2015-2016 マツダ『ロードスター』
第35回 2014-2015 マツダ『デミオ』
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また、部門賞では「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」に三菱『トライトン』、「テクノジー・カー・オブ・ザ・イヤー」にホンダ『CR-V e:FCEV』を選出。「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」にはMINI『クーパー』が、「実行委員会特別賞」にマツダ『e-SKYACTIV R-EV』が選ばれた。
1位（220点）：ホンダ『フリード』
2位（196点）：マツダ『CX-80』
3位（172点）：MINI『クーパー』
4位（110点）：スズキ『フロンクス』
5位（70点）：レクサス『LBX』
6位（52点）：ヒョンデ『アイオニック（IONIQ）5 N』
7位（44点）：トヨタ『ランドクルーザー250』
8位（32点）：BYD『シール（SEAL）』
9位（30点）：ボルボ『EX30』
10位（18点）：三菱『トライトン』
「日本カー・オブ・ザ・イヤー」は、日本のモータリゼーションの発展とコンシューマーへの最新モデルおよび最新技術の周知を目的として、1980年に創設。前年の11月1日より当年の10月31日までに日本国内において発表された乗用車で、60人を上限とした選考委員（自動車評論家、ジャーナリスト、有識者／今回は59人）の投票によって決定される。「2024-2025」は第一次選考会で、全31台のノミネート車の中から、最終選考会に進む上位10台の「10ベストカー」を選出。
なお、同会には司会として、おぎやはぎ、サッシャが参加した。
■「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の「10ベストカー」
スズキ『フロンクス』
トヨタ『ランドクルーザー250』
ホンダ『フリード』
マツダ『CX-80』
三菱『トライトン』
レクサス『LBX』
BYD『シール（SEAL）』
ヒョンデ『アイオニック（IONIQ）5 N』
MINI『クーパー』
ボルボ『EX30』
■過去の「日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞車（過去10年）
第44回 2023-2024 トヨタ『プリウス』
第43回 2022-2023 日産『サクラ』／三菱『eKクロス EV』
第42回 2021-2022 日産『ノート／ノート オーラ／ノート オーラ NISMO／ノート AUTECH CROSSOVER』
第41回 2020-2021 スバル『レヴォーグ』
第40回 2019-2020 トヨタ『RAV4』
第39回 2018-2019 ボルボ『XC40』
第38回 2017-2018 ボルボ『XC60』
第37回 2016-2017 スバル『インプレッサスポーツ/G4』
第36回 2015-2016 マツダ『ロードスター』
第35回 2014-2015 マツダ『デミオ』